比爾蓋茲年終預言：AI助理將包辦一切 人類還需要教育嗎？

微軟創辦人比爾蓋茲，常常在每年歲末年終預測未來趨勢。上週他發文指出，認為如同人類第二大腦的人工智慧助理，有望在未來5年中出現。但是，他也擔憂指出，當AI助理能包辦你人生的大小事，什麼問題都能解惑，還有人會想要上學嗎？

曾表示要捐出所有身家的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），上週（11/9）在其部落格發表文章，表示未來5年將出現人工智慧（artificial intelligence）驅動的智慧助理，將能夠引爆有史以來最大的運算革命。

蓋茲腦海中的智慧助理不只是機器人（bots）而是代理（agent），能夠做到對話、生成內容以外的事情。他預期智慧助理將可以跨應用程式運作，甚至記錄使用者偏好，並主動依此行動。 例如猜測偏好後推薦、協助替人類排序偏好等，解放部分認知資源，人類將可以把腦力集中在更重要的事物之上。

比爾蓋茲，軟體整合還不夠，急需AI支援

蓋茲首先強調，即便軟體已有多年發展歷史，但它仍舊顯得有些愚蠢（dumb），因為人類完成任務時，還是需要花很多時間耗費在切換上－切換瀏覽器分頁、切換應用程式、切換任務、切換認知資源。

電腦還無法靈活地整合式、一條龍地完成任務，即便是Google或者微軟的生產力軟體，企圖在內部生態系中解決這個問題，例如Google doc、Gmail、Google Drive彼此的整合日益提升，如附加檔案至信箱，檔案過大時將會自動上傳至雲端資料夾，附上文件若忘記開啟權限，信箱也會自動檢查是否要調整，這些步驟都省去使用者工作過程中的摩擦成本。

然而，蓋茲認為這還不夠。他想要在寫好文件後，直接寄給朋友，或者自動分析資料，甚至是買電影票。用Google doc做到這些事情顯得有些無稽，但蓋茲想說的其實是，他想要有一個一站式的軟體作為任務中樞，人類只要與單一介面互動，就能搞定一切。

事實上，無論是Humane前幾日推出的AI硬體Pin，還是微軟的Copilot 365，同樣都想扮演這個中樞角色。只是，兩者雖然在人類與機器互動的介面層已有表現，仍無法跨越機器與機器互動的分工層，還有機器完成工作的任務層兩個層次上的挑戰。

無論是Humane前幾日推出的AI硬體Pin（圖），還是微軟的Copilot 365，同樣都想扮演中樞角色，人類只要與單一介面互動，就能搞定一切。取自Humane官網

蓋茲認為，代理將能夠幫助使用者完成「所有活動」，他以規劃旅行為例，點出機器人和代理的差異。

若只是專門的旅遊機器人，或許能夠辨識出符合預算的旅館與景點，或者是給出簡單的有名景點，但最多僅此而已，這也是OpenAI現在GPTs能做的事，根據客製化的先備知識和指令，處理特定任務。

相比之下，AI助理就能完成許多任務。它不但知道使用者每年當中有空檔出遊的時間，還能夠掌握使用者喜歡探索新景點，還是偏好舊地重遊，接著主動推薦行程、提出餐廳選項。這種具有深度、貼合個人偏好的規劃，通常使用者得向旅行社尋求幫助，或者自己要花費大量時間規劃，想想塞滿比價資訊，還有協調空檔行程的Excel表格，代理若能走進我們的生活，將是一大福音。

「即便是最好的網站，也無法完全理解你的工作、個人生活、興趣還有關係，利用這些資訊能為你做的事情也有限。這種事情，只有在今天與另一個人合作時，才有可能實現。」

人工智慧助理，還能服務醫療與教育

不同領域中，都有人工智慧代理運作的空間。因為現有應用要不是非常專精於細分領域，要不就是以現今大語言模型（LLM）、語音轉文字等技術作為應用基礎。

以醫療領域來說，現在AI除了辨識影像、開發新藥以外，還能夠在病人預約等候期間，說明自己看醫生的原因、身上有的症狀，機器扮演的角色是替醫生省下從頭紀錄的時間。當AI代理出現後，它將可以先行把關，例如先替患者分類、給予患者求醫建議，等到進入問診時，同樣可以迅速整理出病歷摘要，再輔助醫師判斷病情。

再以蓋茲長期關注的教育而言，他先以可汗學院推出的Khanmigo為例，這款活用LLM的教學服務，能夠扮演眾多角色如蘇格拉底，帶給學生不同的上課體驗。但蓋茲認為，未來將不只是基於文字、也不再只是一次性的課程，代理可以利用更多互動方式，並規劃出個人化的課表，讓窮學生也請得起一對一家教。

當然，如此聰慧的AI助理想要成真，也有技術挑戰和社會面衝擊等待克服。以技術挑戰來說，蓋茲提出三個重點，儲存資料的方式、代理與人類的互動的載體、代理彼此之間的互動方式等，都不夠明確。

以儲存資料來說，如電商儲存使用者的瀏覽紀錄、交易清單，可以用結構化（structured）的方式儲存，但若代理想要捕捉使用者的行為與偏好，很難制定出具有一致性的標準來存放這些散落各地、格式不一的各種訊號。以互動載體來說，蓋茲認為可能是手機裡的App，或者是物理世界中的眼鏡、別針，甚至是耳塞等。

但最大問題仍在代理彼此之間的互動方式，也就是討論AI Pin挑戰時曾經提過的，機器與機器互動的分工層，「目前還沒有一個標準協定，讓代理彼此之間互相溝通。」

其他還有如何確保資料不會外洩、代理若產出幻覺的應對，以及最關鍵的，代理究竟能夠掌握多少人類資訊。這將會是各國議會與監管當局討論的頭等要事，因為科技總是領先眾人。

當ChatGPT什麼都能幫，對人類真的好？

蓋茲在文末，也不失浪漫的提醒讀者，當代理逐漸成熟，人們或許又該回頭思考，究竟該讓渡多少權力、外包多少任務給代理。「當他們（朋友與家人）知道你的代理人會提醒你、（在生日時）送花給他們，這對他們來說是否同樣有意義？」

還有一個許多科技作家都會探討的深刻提問：當人工智慧為我們做完那麼多事情，人類不用再投入大量時間工作，那麼，我們的生命該如何度過？

倫敦國王學院經濟學研究教授薩斯金（Daniel Susskind）在著作《不工作的世界》中曾說，工作不只是維繫生活的經濟來源，更是賦予自己價值的重要身分，因此在工作量變少的世界裡，必須正視這些騰出時間後，人們應該如何找回生命的重心，例如調整休閒政策，或者創造（經濟上不具效益的）工作。

蓋茲也問，「當代理擁有一切答案，還會有人想接受教育嗎？當大多數人都有許多空閒時，我們還能能擁有一個安全和繁榮的社會嗎？」無論代理還有多久實現，當科技不斷進步，人類將不得不重新審視生命的意義。如果明天就是下一生，你該如何度過今天？

（本文出自2023.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）