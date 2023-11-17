國際油價已跌入熊市後 這個事件有望提供支撐

由於跡象顯示原油供應增加但需求減弱，國際油價已跌入熊市，但彭博訊策略師指出，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）本月底即將召開的會議，將支撐油價，高盛也維持看多立場，預測明年布蘭特原油均價為每桶92美元。

國際油價16日收盤重挫近5%，西德州油價比去年9月高點回落逾20%，符合跌入熊市定義，17日盤中雖回穩，依然低於每桶73美元價位，報每桶72.95美元，布蘭特油價則持平逾每桶77.46美元，邁向連四周下跌，為5月來最常跌市。

國際油價16日重挫的肇因，為美國原油產量與庫存增加，自動化交易也可能加劇賣壓。儘管OPEC與國際能源總署（IEA）都預測本季供應緊俏，但世界各地的一些關鍵數據都顯示，需求比原先預期還弱。摩根大通商品研究部門指出，該公司的全球石油需求指標顯示，11月上半的全球日均需求為1.016億桶，比先前預測少了20萬桶。

不過，彭博策略師指出，26日將召開的OPEC+供應政策會議可望提供油價支撐。分析師認為，最近的價跌勢可能促使沙烏地阿拉伯延長減產到2024年。

高盛分析師團隊也認為，OPEC將藉由維持少量供不應求，確保布蘭特油價明年處於80~100美元區間，發揮定價能力。這群分析師指出，布蘭特油價今年來走跌，原因在來自非OPEC的供應意外增加，抵銷了OPEC的減產影響美國疫後供應限制緩解帶動產量增加，伊朗等一些受制材個國家產量也攀升。

高盛認為，這兩個因素不太可能進一步提振供應成長，非OPEC國家的產量成長將在明年趨緩。該公司假設若沙國第3季起逐步結束每日100萬桶的片面減產行動，每兩個月緩解每日25萬桶，預測布蘭特油價明年第1季將漲至86美元，第2季漲到92美元，第3季再衝到95美元，第4季稍微降至94美元，全年均價為每桶92美元。