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孟格為股神辯護：巴菲特沒絲毫可能做邪惡事替自己賺錢
針對「股神」巴菲特（Warren Buffett）傳出以個人帳戶跟單波克夏股票操作一事，波克夏副董事長孟格（Charlie Munger）在周四播出的CNBC專訪中替他辯護。
孟格指出，巴菲特大部分財富都在波克夏股票上，他還把錢都捐出去了，因此，懷疑他事先獲知波克夏怎麼掛單，而跟著買股或賣股以謀求私利的說法，沒有道理。
孟格說：「我認為，沒有絲毫可能，巴菲特會做出非常邪惡的事，好替自己賺錢。他更關心波克夏而不是他自己賺不賺錢。他所有的錢都捐掉了。那些錢甚至不是他的了。」
非營利調查新聞網站ProPublica於11月9日報導，巴菲特至少有三次進行個人股票交易，時間在波克夏買賣同檔股票之前不久或落於同一季。ProPublica引述國稅局外洩的數據作為消息來源。
根據ProPublica的報導，巴菲特2000年到2019年間至少出售4.66億美元的個人股票。這只占巴菲特整體淨資產很小的一部分。8月份的一份證券申報文件顯示，巴菲特持有超過20萬股波克夏A股，持倉價值在1,000億美元以上。
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