應材傳正遭美國刑事調查！因出口設備給中芯涉嫌違規 股價盤後大跌7%

路透引述三位知情人士報導，美國最大半導體製造設備供應商應用材料（Applied Materials）正遭美國刑事調查，因該公司可能規避美國對中芯國際的出口管制，股價盤後應聲重挫超過7%，另外兩家美國同業科磊（KLA）和科林研發（Lam Research） 股價也走低，並拖累Screen、東京威力科創、迪思科（Disco）等日本半導體設備類股17日盤中挫跌。

路透指出，應材會受到司法部調查，是因在沒有出口許可證的情況下，輸出數億美元的設備給中芯。路透表示，目前無法確定應材是否違法，也不清楚調查是否會導致指控。

了解調查情況的消息來源透露，應材被發現利用先出口到南韓子公司的方式，重覆地銷售製造設備給中芯。時間是在2020年12月商務部將中芯列入限制出口的實體清單之後開始，接著在2021年、2022年都有類似操作。

應材周四公布財報，獲利與財測均優於市場預期，本是利多，股價卻被受到調查的消息打趴。

美國基於國家安全考量，限制對中國大陸出口先進晶片以及晶片製造設備，以防美國技術被用於強化中國大陸軍事和情報能力。司法部和商務部今年稍早成立了特別工作小組，調查並起訴違反出口管制的犯罪行為。

應材16日說，2022年10月已首次披露收到了美國麻州檢察官辦公室的證人傳票，被要求提供向某些中國大陸客戶的出貨資料，「本公司正在與政府合作，並將繼續致力於遵守全球法律，包括出口管制和貿易法規」。

麻州波士頓的美國檢察官辦公室說：「我們不會證實或否認調查。」兩位消息人士則向路透表示，該辦公室國家安全處的檢察官在處理正在進行的調查。負責監督出口管制的商務部發言人拒絕評論；中國駐華盛頓大使館發言人沒有立即回應置評請求。