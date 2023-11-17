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美股危險 億萬富豪投資Asness：現較青睞債券而非股票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富翁量化投資人Cliff Asness周四表示，鑒於美國公債提供的回報，他目前更青睞債券而非股票。路透
億萬富翁量化投資人Cliff Asness周四表示，鑒於美國公債提供的回報，他目前更青睞債券而非股票。路透

知名華爾街量化投資人、美國AQR資管公司共同創辦人阿司內斯（Cliff Asness）周四在巴西銀行業者Banco Bradesco主辦的線上活動被問及他的資產偏好時表示，鑒於美國公債提供的回報，他「目前更傾向於債券而非股票」。

美國公債殖利率10月飆升，指標10年期公債殖利率自2007年以來首次達到5%。而標普500指數今年來已上漲17%，部分原因是人們寄望美國聯準會將很快完成抑制通膨的目標，同時避免經濟衰退。

阿司內斯說：「債券開始變得相當相當合理。另一方面，在全球範圍內，尤其是在美國，股票看起來有點像在墓地前借吹口哨給自己壯膽。」

他補充說，他認為美股不太可能重複過去30年的估值成長：「這將使美股的價格比非美股高出三倍左右。我不認為我們會看到一個國家...是世界其他國家的四倍。」

一位知情人士說，AQR成立最久的策略基金、AQR絕對回報基金今年截至10月底的回報率為21%。這家以量化策略聞名的公司在2022年12月管理的資產規模為945億美元。

美國 美股 資產

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