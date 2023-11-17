台積電ADR續跌0.26% 較台北交易溢價7.82%
台積電ADR周四下跌0.26%，收在98.54美元，較台北交易溢價7.82%。費城半導體指數同日則是上漲0.32%。
美國股市三大指數周四漲跌互見。道瓊工業指數小跌45.74點或0.13%，收在34,945.47點；標普500指數小漲5.36點或0.12%，收在4,508.24點；那斯達克指數微漲9.84點或0.07%，收在14,113.67點。
台灣加權股價指數周四上漲42.40點，收在17,171.18點，台積電漲0.34%收在583.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 135.71 -0.23 125.00 +8.57
中華電 CHT 117.15 +0.30 117.00 +0.13
台積電 TSM 628.57 -0.26 583.00 +7.82
聯電 UMC 48.48 -0.39 48.80 -0.66
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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