台積電ADR續跌0.26% 較台北交易溢價7.82%

汽車的未來肯定是電動車，這不僅是減緩氣候變遷所需，也是世界上許多汽車製造商公開宣示的。然而，近幾個月來多家汽車製造商表示，從汽油車過渡到電動車的速度需要放緩，部分原因是需求減退。 雖然車商聲稱電動車需求正在降溫、庫存增加，但全球電動車市場今年至今仍成長34%，這代表電動車的整體需求仍在成長，但某些電動車的供應已經趕上消費者的需求。阻礙電動車的因素除了車價太貴？消費者對電動車還有哪些憂慮？

2023-11-17 06:00