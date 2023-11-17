CPTPP部長會議 聲明未提兩岸申請

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）十五日在美國舊金山召開貿易部長會議，與會部長確認，對更多國家申請加入持開放態度，只要它們能夠符合該協定要求的高標準。但會後共同聲明並未提到中國大陸申請加入，也未提台灣、哥斯大黎加及厄瓜多。

針對我國加入進度，行政院政委鄧振中說，已在十四日及十五日的ＡＰＥＣ部長會議爭取，但ＣＰＴＰＰ還在處理英國入會後續程序，沒處理任何新會員案，台灣加入的議題並非不被受理。

另外，路透十五日報導，美國主導的印太經濟架構（ＩＰＥＦ）原計畫趁這次舊金山ＡＰＥＣ周公布該架構的貿易協定草案，但在美國國內對該草案未顧及美國勞工權益的反彈下，推出時程將延後，使拜登政府受挫。