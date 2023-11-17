聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年春季降息 專家：速度可能讓人吃驚

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快，象徵著央行兩年來對抗物價飛漲的行動已出現轉捩點，決策官員與市場專家預期，最快明年春季開始降息。

華爾街日報報導，英國上月消費者物價漲幅降至百分之五以下，美國和歐元區的通膨年增率降至百分之三左右，增強了各國央行可能停止貨幣緊縮、轉而在明年降息的預期。

愛爾蘭央行前總裁格拉克說：「這絕對是通膨的轉捩點。」「明年央行降息的速度可能會讓投資人大吃一驚，降息幅度可能會達到一點五個百分點。」

主要國家通膨率劇降凸顯一些共同因素如何推高物價，尤其是新冠疫情和俄烏戰爭。

這些因素衝擊全球供應鏈、減少勞動力人數，並推動能源價格上漲，尤其是在歐洲。需求面因素也推升通膨，例如美國政府數兆美元的刺激支出，以及新冠疫情期間累積的被壓抑需求和消費者儲蓄。如今隨著這些因素消退，物價壓力自然減輕。

根據路孚特的資料，投資人預計聯準會和歐洲央行將從明年春季開始降息，英國央行則將在明年夏季降息。

在美國公布十月通膨數據之前，市場預計聯準會再次升息的可能性為百分之卅。德銀分析師說，這項機率現已降至百分之五。聯準會明年五月前降息的機率也飆升至百分之八十六。

通膨 聯準會 美國

延伸閱讀

民眾黨證實推派的民調專家是關智宇！背景經歷曝光 老師是民調學界大老

藍白合11月18日掀牌 3位民調專家身分揭曉

通膨趨穩、降息循環時程未定 財經作家、證券經理點出下一步投資建議

美元隨美債殖利率走升 美零售銷售提醒勿對降息太樂觀

相關新聞

已開發經濟體通膨率下降速度比預期快 WSJ：最快明春開始降息

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快，象徵著央行兩年來對抗物價飛漲的行動已出現轉捩點，決策官員與市場專家預期，最快明年春...

投資基金大買美國農地 累積數量達165萬英畝

多家投資基金如饑似渴地大買美國農地，累積數量達165萬英畝，以針對通膨進行避險，並寄望藉由全球糧食需求成長而謀利。此一趨...

沃爾瑪保守看年底購物季

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）16日連續第二季調高全年營收和獲利預測，同日梅西百貨（Macy's）也傳出利潤改善和...

明年春季降息 專家：速度可能讓人吃驚

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快，象徵著央行兩年來對抗物價飛漲的行動已出現轉捩點，決策官員與市場專家預期，最快明年春...

CPTPP部長會議 聲明未提兩岸申請

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）十五日在美國舊金山召開貿易部長會議，與會部長確認，對更多國家申請加入持開放態度，只...

Fed官員：別過早宣告獲勝

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利說，如果在對抗通膨上過早宣告獲勝，然後又得再度升息，Fed的公信力將大打折扣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。