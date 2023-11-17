明年春季降息 專家：速度可能讓人吃驚

已開發經濟體的通膨率下降速度比預期快，象徵著央行兩年來對抗物價飛漲的行動已出現轉捩點，決策官員與市場專家預期，最快明年春季開始降息。

華爾街日報報導，英國上月消費者物價漲幅降至百分之五以下，美國和歐元區的通膨年增率降至百分之三左右，增強了各國央行可能停止貨幣緊縮、轉而在明年降息的預期。

愛爾蘭央行前總裁格拉克說：「這絕對是通膨的轉捩點。」「明年央行降息的速度可能會讓投資人大吃一驚，降息幅度可能會達到一點五個百分點。」

主要國家通膨率劇降凸顯一些共同因素如何推高物價，尤其是新冠疫情和俄烏戰爭。

這些因素衝擊全球供應鏈、減少勞動力人數，並推動能源價格上漲，尤其是在歐洲。需求面因素也推升通膨，例如美國政府數兆美元的刺激支出，以及新冠疫情期間累積的被壓抑需求和消費者儲蓄。如今隨著這些因素消退，物價壓力自然減輕。

根據路孚特的資料，投資人預計聯準會和歐洲央行將從明年春季開始降息，英國央行則將在明年夏季降息。

在美國公布十月通膨數據之前，市場預計聯準會再次升息的可能性為百分之卅。德銀分析師說，這項機率現已降至百分之五。聯準會明年五月前降息的機率也飆升至百分之八十六。