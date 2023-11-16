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企業標榜ESG 竟成誘騙消費者噱頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
企業標榜社會責任與淨零，作為促銷商品、吸引投資的噱頭，消費者或投資者恐傻傻的上當。示意圖／路透
企業標榜社會責任與淨零，作為促銷商品、吸引投資的噱頭，消費者或投資者恐傻傻的上當。示意圖／路透

企業標榜社會責任與淨零，作為促銷商品、吸引投資的噱頭，消費者或投資者恐傻傻的上當！近期學者與業者發現，ESG的訴求在實務上容易產生衝突，結果只淪為口號，而難以發揮作用，民眾重要的還是要看企業的具體作為。

ESG分別是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）的縮寫，是一種新型態評估企業的數據與指標，許多投資人將ESG評分視為企業永續經營策略的指標。

成不肖企業保護傘

資料》顯示，自從幾次聯合國年度氣候變遷會議後，氣候議題備受關注，包括氣候變遷對策、減碳或綠能規劃都成為企業ESG中的重要項目，更紛紛提出「淨零」的企劃，如從化石燃料行業撤資。

BBC》報導，美國紐約大學商學院副教授泰勒指出，許多企業都喊出了淨零的計畫，但令人意外的是，這些企業都拒絕將淨零行動貼上「ESG」的標籤。因為隨著社會對企業要求愈來愈高，對那些沒拿出實際改變行為的企業而言，「ESG」口號已經成為沒有任何具體意涵的保護傘。

實務易有衝突

倫敦創投公司「EQT Group」顧問希爾瓦尼認為，ESG的涵義太過廣泛，導致在實務上難以應用。她舉鋰礦產業為例說，能源轉型需要大量鋰礦，這符合「E」（環境）的部分，但當企業轉向南美洲開採礦產時，卻發現當地礦產供應商違反了勞基法，就不符合ESG中的「S」（社會責任）。

「ESG」對不同的人來說代表著不同的事物。例如，許多人認為該術語僅限於對綠色金融投資或減少碳排放的承諾；但其他人則認為社會公益價值。因此，希爾瓦尼指出，所以現在大多數投資者已不願將「E」、「S」、「G」綁定在一起。

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氣候變遷 碳排放 減碳 消費者

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