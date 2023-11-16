微軟發表2款客製化運算晶片 採台積電5奈米製程

軟體巨頭微軟今天加入其他大型科技公司行列，發表2款客製化運算晶片，以提升生成式人工智慧（AI）產品效能並降低成本。這兩款晶片將由台積電代工，採5奈米製程技術。

路透社報導，微軟（Microsoft）表示不打算出售這兩款晶片，而是將它們應用於支援自家訂閱軟體產品，以及作為Azure雲端運算服務的一部分。

微軟在西雅圖舉行的Ignite開發者大會上，發表一款名為Maia的新晶片，除了用來加速AI運算任務，也為商業軟體用戶推出的每月30美元（約新台幣960元）Copilot服務，以及想要客製化AI服務的開發者奠定基礎。

Maia晶片專為運行大型語言模型而設計，是一種支撐微軟Azure OpenAI服務的人工智慧軟體，也是微軟與ChatGPT研發公司OpenAI合作的產品。

微軟和Alphabet等科技巨頭正在努力解決提供AI服務成本高昂問題，人工智慧服務所耗費的成本可能是搜尋引擎等傳統服務的10倍。

美國媒體報導，使用自主研發的晶片可將提供AI服務的成本降低1/3。

微軟高層表示，他們計劃透過一套通用的基礎AI模型來解決成本問題，而Maia晶片將在其中扮演重要角色。

微軟也表示，明年將導入輝達（Nvidia）和超微（AMD）最新旗艦晶片，為Azure客戶提供雲端服務。微軟還說，正在測試採用超微晶片的OpenAI最先進模型GPT-4 。

微軟昨天公布的另一款晶片名為Cobalt，將用於基於雲端的軟體服務，旨在節省內部成本。這款新晶片採用英國晶片設計大廠安謀（ARM Holdings）技術製造的中央處理器。

微軟今天透露，已開始測試Cobalt為其商業通訊工具Teams提供支援。

這兩款新晶片均為邏輯晶片，將由全球最大晶片代工廠台積電量產，採5奈米製程技術。