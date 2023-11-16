國際原油下跌 鋅價漲 黃金小跌

美國原油庫存上升和對利率保持高位的疑慮推動國際原油周三下跌。鋅價受需求前景改善提振，有分析說中國考慮採取更多刺激措施來支撐經濟持續反彈。隨著投資人評估聯準會（Fed）政策路徑，黃金下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

原油周三下跌，政府報告顯示美國原油庫存上升，聯準會（Fed）官員暗示利率可能會保持高位。

美國能源資訊署（EIA）報告顯示，美國原油庫存在過去兩周增加了1,750萬桶。

Fed官員戴利對《金融時報》說，現在判斷升息是否打敗了通膨為時過早後，原油延續跌勢。

12月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌2%，結算價報每桶76.66美元；1月交割的布蘭特原油期貨下跌1.6%，結算價報每桶81.18美元。

鋅價受需求前景改善提振

鋅價周三盤中一度上漲2.4%，延續了本月漲勢，並自2月份以來首次突破200日移動均線，代表市場信心轉變。

跡象表明中國經濟在走穩，官方數據顯示10月消費者支出和工業增加值回升。儘管如此，房屋銷售和房地產投資仍處於萎縮狀態，表明房地產業還在掙扎。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）鋅期貨上漲2.1%，報每噸2,656美元；銅期貨漲0.4%，報8265.5美元。

金價小跌

黃金下跌，美國10月零售銷售降幅低於預期，表明消費更具韌性，可能擴大抑制通膨的難度。

截至美東時間下午4:23；黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1959.74美元；白銀現貨上漲1.5%，報23.437美元。