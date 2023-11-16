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預判美元牛市終結還太早！投資機構普徠仕、富達這樣說

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
普徠仕和富達等知名投資機構認為，預判美元牛市終結可能還為時過早。路透
普徠仕和富達等知名投資機構認為，預判美元牛市終結可能還為時過早。路透

根據普徠仕（T. Rowe Price）和富達國際（Fidelity International）在內的知名投資機機，即使美元指數經歷逾一年來最大單日跌幅，現在預判美元牛市終結可能還為時過早。

普徠仕表示，市場對於聯準會明年降息的押注太誇張，預計美國相對於其他主要經濟體的成長增速以及更高利率將能支撐美元。富達國際認為，美國維持利率更高更久有可能會拖累經濟陷入低迷，那將有利於美元。與此同時，西方資產管理公司（Western Asset Management ）表示，對美國公債的需求，以及美元作為世界準備貨幣的地位將為美國例外論提供支撐。

駐新加坡的富達國際投資組合經理George Efstathopoulos表示：「我認為，我們不能說美元牛市已經結束。」富達一直在降低整體本幣曝險，部分源於這種看法。

儘管通膨數據低於預期，致使彭博美元指數創下一年來最大跌幅，過去24小時的交易令人痛苦，但很多美元多頭仍然毫不畏懼。報告發布後，澳元創下1月以來最大漲幅，歐元創下一年來最大盤中漲幅。隨投資人擴大押注聯準會將在2024年年中之前降息，彭博美元指數周三仍舊走跌，推動從南韓韓元到印尼盾在內各種貨幣漲逾1%。

彭博彙總的美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，避險基金在美元多頭陣營中占據顯要位置，連續第八周增持多頭頭寸，創下逾兩年來最長紀錄。

駐倫敦的滙豐策略師Charlotte Ong表示，這波美元走軟與市場消化更多聯準會寬鬆的預期有關，但其他G-10貨幣應該「稍後也會感受到壓力」，因為各地市場會反映各自央行出現類似的鴿派轉向。他說：「進入2024年，我們維持對美元韌性的看法，尤其是在全球成長疲軟、美國殖利率相對堅挺的情況下。」

普徠仕也這樣看，認為市場最近對降息的亢奮之情有點誤入歧途。普徠仕資本市場策略師Tim Murray在媒體早餐會間隙表示：「我認為聯準會不會在2024年降息。」他表示，降息將是美元「明顯」疲軟的必要條件，「是如果就業市場突然真的開始大幅走弱，會成為聯準會降息的原因，但這不太可能發生。」

但其他人對美元走勢卻沒那麼樂觀，他們認為美元本輪周期可能已觸頂。鑒於投資人把看漲美元的頭寸視為市場最擁擠交易之一，美國銀行策略師Alex Cohen等人表示，美元可能「易受部位快速反轉的影響」。

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