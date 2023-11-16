台積電ADR小跌0.1%止住二連漲 較台北交易溢價8.7%
台積電ADR周三回落0.1%，收在98.80美元，較台北交易溢價8.7%。費城半導體指數上漲0.7%。
美國股市周三繼續上漲，鑒於美國經濟保持強韌且通膨顯示降溫跡象，投資人預期聯準會（Fed）將能實現軟著陸。
標普500指數上漲0.2%，突破4,500點大關，收在4,502.88點；道瓊工業指數上漲163.51點，漲幅0.5%，收在34,991.21點；那斯達克綜合指數小漲0.1%，報14103.84點。輝達（Nvidia）股價下跌 1.6%，結束十連漲
台灣加權股價指數周二大漲213.07點，收在17,128.78點，台積電上漲1.6%收在581.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 136.30 +0.35 126.00 8.18
中華電 CHT 117.03 +1.10 118.00 -0.82
台積電 TSM 631.49 -0.11 581.00 8.69
聯電 UMC 48.77 -0.52 49.10 -0.68
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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