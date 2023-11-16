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內需疲軟 日Q3經濟衰退
日本政府昨天公布最新經濟數據，第三季經濟成長率再陷衰退，中斷連續兩季成長，顯見日本復甦力道依然脆弱，也給了日本銀行（央行）和政府維持刺激政策的理由。
日本內閣府指出，日本第三季ＧＤＰ成長率和前一季相比，年化後衰退百分之二點一，萎縮幅度遠甚於經濟專家原估的衰退百分之○點四。
ＧＤＰ最新數據反映日本經濟復甦比原本預期更加脆弱，需要政府和央行繼續提供支持。在日圓疲軟、通膨拖長及海外前景不明之際，日本銀行有理由延後貨幣政策正常化的走向。
日本銀行總裁植田和男已表示，在薪資、物價和經濟成長明確形成良性循環之前，日銀的貨幣政策將保持不變。
日本第三季ＧＤＰ負成長，原因包括占ＧＤＰ超過一半的個人消費因物價居高不下而萎靡不振，企業的設備投資也因半導體生產設備的投資量下滑；此外，反映外需狀況的進出口差額也是ＧＤＰ成長率下滑的原因之一。
濱銀研究所經濟學家小泉司說：「這是一個疲弱的成績，尤其是消費支出。我們觀察到，通膨減低了家庭支出的意願。」
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