前日本財務省高官：干預日圓作用不大 匯價疲軟背後存在結構性因素
日本前財務省國際局長玉木林太郎說，日圓疲軟可能不僅是日美利差所造成，可能也與日本財政惡化等結構性因素有關。
路透報導，玉木表示，在這種情況下，儘管緩和市場波動的操作或許能被接受，但當局的任何匯率干預行動，都無助於扭轉市場趨勢。
針對投資人擔心的各種問題，玉木說，「對日本公共財政的信心動搖、競爭力下滑、人口老化、勞動力萎縮，可能影響日本當局採取大膽政策的意願」，投資人可能正在思考投資日本能換得什麼。
當被問及日本當局為進行干預，是否有可能在外匯市場上拋售美元、買進日圓，玉木說，當局介入可能產生心理效應，但不會改變根本的結構性問題。
日圓兌美元15日盤中從33年低點回升，但也只是凸顯日圓對其他主要貨幣的壓力與日俱增。日圓兌歐元同日盤中觸及15年低點，兌瑞郎貶至歷史低點，兌其他十大工業國（G10）貨幣也下跌。
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