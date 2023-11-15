「女股神」稱今後要擔心通縮了 預期比特幣將衝上65萬美元

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood）接受媒體訪問時表示，隨著通膨已大幅降溫，投資人今後應轉而留意通縮風險，她預期比特幣（bitcoin）價格很可能漲上65萬美元，有朝一日甚至可能衝破百萬美元。

華爾街日報（WSJ）報導，伍德在新冠肺炎疫情期間科技股勁漲時大出風頭，因押注「破壞式創新」公司大賺其錢，尤其大力提倡加密幣和區域鏈技術，吸引大批粉絲追隨。不料2021年11月後，利率扶搖直上，次年科技股、加密幣等風險性資產大栽跟頭，令伍德措手不及，旗艦方舟基金那年淨值崩跌三分之二，比特幣和Coinbase同年跌幅各約50%和75%。

伍德14日接受WSJ訪問，暢談她對科技股和加密幣後市看法。

通縮來臨 有利科技股

一般認為，在可見的未來，利率水準仍可能居高不下，那將不利於高成長型科技股和加密幣，使這些資產值不值得投資備受質疑。

但伍德指出，美國14日剛發布10月消費者物價指數（CPI）報告，「我認為，人們大吃一驚。他們本以為數據會上修，因為最近指數頻頻修正。結果，你看到市場反應如何了（美股三大指數14日收盤同步大漲）。現在更大的風險是通縮，不是通膨。我們會看到愈來愈多通縮的跡象」。

她指出，早在原油價格滑落之前，汽油價格就已開始回跌了。今日的商品行情，以彭博商品指數來衡量，已回到1980年代初期的價位，「我真的認為，投資人擔心錯的事（通膨）」。

她說：「如果我們判斷正確，通縮果真是更大的風險，那我們（方舟）正處於優勢地位。科技的本性本就是通縮性的（壓低價格），所以科技公司深識在通縮世界運作之道。」

比特幣將搭現貨ETF上漲列車

提到加密幣。最近投資人預期美國監管當局不久後將批准現貨比特幣ETF，激勵加密幣價格大漲，15日盤中報價在3.6萬美元附近。直接持有比特幣和乙太幣的現貨比特幣ETF即將問世，之所以令投資人大為振奮，伍德認為是因為「提供取得比特幣便捷的途徑」，相形之下，透過Coinbase投資複雜多了。而且，現貨比特幣ETF將受到主管當局美國證管會（SEC）監管，也讓投資人覺得更安心。

伍德預期，在方舟評估最可能的情境下，比特幣可能漲上65萬美元；在最樂觀的情境下，比特幣甚至可能在將來飆上100萬美元至150萬美元區間。