美國通膨壓力下降 聯準會可望不再升息

美國的升息循環要結束了嗎？美國勞動部近日公布天然氣、汽車價格與旅館住宿等價格指數，通通呈現下跌趨勢，而通膨率僅3.2%，也是6月以來最小漲幅。據《美聯社》分析，美國勞工與製造業的供給逐漸回升，已使通膨減緩。專家認為，若能繼續保持成長，聯準會可能會在明年中降息。

物價漲幅出現下降

根據《美聯社》報導，美國近日的經濟數據都出現顯著的好轉，天然氣、民生電器、汽車與醫療費等指數都出現下降的趨勢。《金融時報》提到，10月的通膨率3.2%，則是6月以來的新低，雖然還是高於聯準會設定的2%；核心通膨率（食物與能源）4%則是兩年以來新低。

聯信銀行首席經濟學家亞當斯認為，許多物價指數都出現下降，或是漲幅降低的趨勢，聯準會有望在2024年中降息，以緩解升息打壓景氣的影響。《美聯社》分析，勞力、房屋與製造品供給的增加，讓美國的通膨出現紓緩的現象，大量美國人開始回歸工位，移民數量也在增加，企業不用急著加薪，因此通膨趨緩。

降息與否動見觀瞻

另外，美國有也大量新房舍陸續完工，讓房價與租金都出現下降或緩漲的趨勢，而近日汽車業雖出現罷工，但車價因為汽車供應鏈的物價降低，也跟著下降，沒有受到罷工太大影響。不過美國的消費者物價指數仍比疫情前高20%，牛奶與牛肉價格也比疫情前高23%與31%，疫情與通膨的影響尚未完全消失。

因此，外界仍相當關注聯準會的動向，聯準會主席鮑威爾近日表示，不確定現在的利率是否高到足夠抑制通膨。聯準會過去一年已經升息11次，目前5.4%的利率是22年以來最高，但由於就業與薪資的成長開始下滑，聯準會可能開始會考慮要降息。

AB全球的首席經濟學家威諾葛蘭德則認為，聯準會也可能按兵不動，讓利率繼續維持在高點，避免降息讓通膨加劇，同時又可以讓通膨率持續緩步下降。

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