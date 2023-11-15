達里歐：美中關係「懸崖勒馬」 但已在開打新型態戰爭

隨著美國總統拜登和中國大陸習近平即將睽違一年多來首度會面，有「避險基金天王」之譽的全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐指出，美中已從戰爭邊緣「懸崖勒馬」，但同時也在開打「不同類型的戰爭」。

達里歐14日在LinkedIn張貼文章指出，美中「雙方都了解正處於懸崖邊緣，看著若越過懸崖就會墜入的深淵，嚇到雙方領導人，因此，6月開始，出現一些意在懸崖勒馬的互動，包括開始朝讓拜登總統和習主席在亞太經濟合作會議（APEC）期間有一場良好的會面，從而將帶來略為增加的互動」。

達里歐主張，美中之間的衝突正在轉變，降低了「軍事戰爭」的機率，同時這兩大強權的新型態戰爭「將持續非常密集且具威脅性」。他說，他「非常概略粗估」美中在未來十年爆發軍事戰鬥的機率約為35%。

他指出，美中的新型態戰爭其實也不新，讀過《孫子兵法》的人應該不陌生，「這種型態戰爭的戰鬥方式是使用詭道，在保存自家資源之際耗竭對方資源，以敵之弱得利並削弱敵方」。

這位避險基金巨擘指出，美中管理自身金融、經濟、技術及社會強度的重要性，將高於積累並動用軍事強度，但軍事強度依然重要，能恫嚇敵軍，也能在非軍事策略失敗時動用。

達里歐指出，「科技戰」的贏家也將是「經濟與地緣政治戰」的贏家，「我們能見到當前的這種科技戰主要體現在晶片、人工智慧（AI）、量子運算以及許多其他科技，包括我們還不知道的」。

他預期，拜習會只能在表面上改善美中關係，先躲過軍事戰爭邊緣，不會回到過去開放與合作的時期，「我們應該預期一場更加幕後、冷戰式的強權衝突」。