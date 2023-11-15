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鐵礦砂期貨漲破130美元 3月來首見

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
新加坡鐵礦砂期貨15日盤中大漲2%，漲破每噸130美元，為3月來首見。路透
新加坡鐵礦砂期貨15日盤中大漲2%，漲破每噸130美元，為3月來首見。路透

新加坡鐵礦砂期貨15日盤中大漲2%，漲破每噸130美元，為3月來首見，支撐利多包括中國大陸工業生產數據優於預期的提振、以及北京當局持續支持委靡不振的房產業。

新加坡鐵礦砂12月期貨15日一度大漲2.6%至每噸131.45美元，漲幅稍後收斂至2%，報每噸130.75美元。

中國大陸大連商品交易所交易最熱絡的鐵礦砂明年1月期貨，也一度漲2.6%至每公噸人民幣987元（136.10美元）。

Navigate商品公司董事總經理韋德聶爾指出，價格的支撐包括中國大陸刺激措施有望帶動營建與製造活動復甦，以及澳洲和巴西過去一周來的鐵礦砂出貨量減少。

鐵礦砂價格已從5月底的今年來低點上漲逾三分之一。彭博資訊已報導，中國大陸計劃提供至少人民幣1兆元（1,370億美元）的低成本融資，支應城中村改造及可負擔住房計畫等，成為撐住房市的重大舉措。同時，市場預期鋼廠會在明年2月農曆春節前回補鐵礦砂庫存，也有利需求前景。

然而，投資人仍審慎看待前景。中國大陸10月粗鋼產量連四個月下滑，因更多鋼廠進行歲修。分析師也提醒中國大陸鋼鐵需求可能因冬季而減少，並密切關注北京當局可能採取的干預措施，以遏製鐵礦砂價格漲勢或減少鋼鐵產量。

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