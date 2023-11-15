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日本第3季經濟陷入萎縮 日銀大有理由繼續寬鬆

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本第3季經濟再陷萎縮。（歐新社）
日本第3季經濟再陷萎縮。（歐新社）

日本第3季經濟再陷萎縮，中斷連續兩季成長，可見日本復甦力道依然脆弱，也給了日本銀行和政府維持刺激政策的理由。

內閣府公布，日本第3季國內生產總值（GDP）對上季年率衰減2.1%，萎縮幅度遠甚於經濟專家原估的負0.6%。相較去年同期，日本第3季GDP成長1.2%。

GDP的數據反映日本經濟復甦比原本預期更加脆弱，需要政府和央行繼續提供支持。在日圓疲軟、通膨拖長以及海外前景不明之際，日本銀行有理由延後貨幣政策正常化的走向。

日圓兌美元繼上個交易日勁升1%，今天在經濟數據公布又回貶0.1%至150.55。

濱銀研究所經濟學家小泉司說：「這是一個疲弱的成績，尤其是消費支出。我以為夏季服務業支出相當穩固，所以實則下滑別有意義。我們觀察到的通膨減低了家庭支出的意願。」

日本銀行總裁植田和男已表示，直到薪資、物價和經濟成長明確形成良性循環之前，日銀政策將保持不變。

日本經濟 通膨

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