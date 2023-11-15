諷刺他牌旅館「入住規定落落長」 日本希爾頓廣告遭砲轟下架

各企業在進行廣告宣傳時，常常會宣揚自家服務的特色，有時也不免會和其他同行做比較，凸顯自己的優勢。然而，如果沒有拿捏好分寸，過於詆毀其他商家的聲譽，往往也會引起糾紛。近來日本希爾頓飯店的一支廣告，就引起了批評聲浪。

根據日本媒體「女性自身」報導，日本希爾頓飯店在上個月24日，上架了一支片長約30秒左右的廣告。影片一開始是一位旅館櫃臺人員，在和一對男女說明旅館相關的時間規則，如「入浴時間是5點到23點」、「晚餐18點會送到房間，務必在21點前用餐完畢」、「早餐7點到10點，Last Order為9點30分，8點會人很多」、「Check Out時間為早上10點」。

面對服務員連珠砲似的說明，入住的男女明顯露出不安的神情。接著影片旁白強調「明明難得放假，卻沒辦法好好休息」，指出如果選擇希爾頓飯店的服務，就不會有這麼多規定束縛，能夠悠閒地享受假期。然而，由於這樣的作法，卻有詆毀其他旅宿業者的嫌疑，因此引起了許多日本網友的不滿。

不少人就紛紛抨擊「這太看不起其他旅館了吧」、「對希爾頓的印象變差了，以後不會想住」、「看了覺得很糟。非要靠貶低其他人彰顯自己，那不就等同於缺乏魅力嗎」、「我是覺得還好，但我覺得會有人因此不肯去希爾頓」、「這根本是個自我感覺良好的宣傳影片」。

報導也指出，在廣告中登場的豪華飯店，是希爾頓旗下品牌的「大阪康萊德酒店」，住宿金額本來就比較高昂，和一般旅館比較有失公允。引起爭議後，目前希爾頓官方也已經將影片轉為私人，但社群網站上仍能找得到網友的備份。