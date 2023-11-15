快訊

「買房是賭博」台大教授當18年租屋族 學者教6年購屋計畫

愷樂神隱3年傳秘嫁醫生又離婚 返台謀復出演藝圈

小倆口北市酒店鬧離婚…21歲男模為女出氣 刀插夫胸口釀人命

13F / 上季基金大賣台積「大賣空」 本尊竟放空Nvidia

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達和台積電近六個月股價走勢。/擷自彭博
輝達和台積電近六個月股價走勢。/擷自彭博

輝達（Nvidia）股價創新高、台積電本月急起反攻之際，避險基金卻在上季大賣台積電，「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）甚至放空輝達（Nvidia）。

彭博整理投資法人向美國證券與交易委員會（SEC）公告的資料，基金9月為止的第3季減碼台積電ADR 536萬股，持有部位市值減少12億美元，在美國掛牌的股票中，是減碼第四多的個股。美東當地時間15日（台北時間周四清晨）是13-F截止申報的最後期限。

避險基金上季也淨減持微軟股票257萬股，減持市值為337.8億美元，是上季減持市值第二多的股票。

貝瑞的Scion資產管理公司上季則做空輝達（Nvidia）在內的半導體股。

根據公告的13-F文件，Scion 資產管理公司將持股減少到僅有13檔，結清20多檔股票和ETF的押注。上季的調整中，該公司對追蹤晶片股的iShares半導體ETF建立看空的選擇權部位。

以iShares半導體ETF收盤水準計算，這批押注的帳面價值為4,740萬美元，但選擇權實際價值要低得多，具體取決於購買的合約。

但10月以來，輝達股價反彈了15.2%，台積電也反攻10.9%。

此外，Scion上季重新建立阿里巴巴和京東的股票，阿里巴巴第3季股價上漲4.1%，但京東卻暴跌了15%。

彭博彙整資料並顯示，避險基金第3季買進多家大型科技股，其中對亞馬遜增持逾1,500萬股，是增持市值第四多（15.1億美元）的個股。他們也加碼Meta約134萬股。

貝瑞上季在iShares半導體ETF建立看空的選擇權部位 彭博資訊
貝瑞上季在iShares半導體ETF建立看空的選擇權部位 彭博資訊

台積電 半導體 ETF

延伸閱讀

AI覇主Nvidia的股價創新高 連10日上漲寫最長連漲紀錄

台積電ADR隨費半大漲2.6% 較台北溢價拉大至11.9%

台積電季配息提高至3.5元 法人：現金股利明年14元起跳

台光電、奇鋐 認購熱

相關新聞

美股道瓊指數漲近500點 史指4月來最佳

美股沿續11月強勁上漲的動能，華爾街歡迎美國全新的通膨數據，因該數據提高了聯準會結束升息的希望。

中歐電動車貿易衝突恐加劇 關鍵原因曝光：有明顯的差距

歐盟委員會在10月份開始對中國電動汽車製造商涉嫌國家補貼的行動展開調查，歐盟認為中國國家補貼將對歐盟的電動車製造商造成「不均衡的貿易競爭環境」。

AI覇主Nvidia的股價創新高 連10日上漲寫最長連漲紀錄

輝達（Nvidia）股價周二上漲2.1%，收紅在創新高的496.56美元，這已是連續第10個交易日上漲，寫下最長連漲紀錄...

阿聯酋強化機隊戰力 砸520億美元向波音採購飛機

阿聯酋航空（Emirates）將向波音公司採購95架寬體飛機，總價值520億美元，以迎合全球增加的旅遊需求。這家中東最大...

拜登經濟學民眾不埋單 削弱連任可能性

據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之...

日本通膨降溫 兩年來首見PPI跌破2%

日本10月生產者物價指數（PPI）增幅大幅收斂，是兩年多來首次低於2%，佐證了日本銀行（央行）認為通膨正在降溫的看法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。