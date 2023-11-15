13F / 上季基金大賣台積「大賣空」 本尊竟放空Nvidia

輝達（Nvidia）股價創新高、台積電本月急起反攻之際，避險基金卻在上季大賣台積電，「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）甚至放空輝達（Nvidia）。

彭博整理投資法人向美國證券與交易委員會（SEC）公告的資料，基金9月為止的第3季減碼台積電ADR 536萬股，持有部位市值減少12億美元，在美國掛牌的股票中，是減碼第四多的個股。美東當地時間15日（台北時間周四清晨）是13-F截止申報的最後期限。

避險基金上季也淨減持微軟股票257萬股，減持市值為337.8億美元，是上季減持市值第二多的股票。

貝瑞的Scion資產管理公司上季則做空輝達（Nvidia）在內的半導體股。

根據公告的13-F文件，Scion 資產管理公司將持股減少到僅有13檔，結清20多檔股票和ETF的押注。上季的調整中，該公司對追蹤晶片股的iShares半導體ETF建立看空的選擇權部位。

以iShares半導體ETF收盤水準計算，這批押注的帳面價值為4,740萬美元，但選擇權實際價值要低得多，具體取決於購買的合約。

但10月以來，輝達股價反彈了15.2%，台積電也反攻10.9%。

此外，Scion上季重新建立阿里巴巴和京東的股票，阿里巴巴第3季股價上漲4.1%，但京東卻暴跌了15%。