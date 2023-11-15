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國際油價持平 銅金受通膨降溫提振

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油周二收盤持平。美國通膨降溫強化聯準會（Fed）結束升息的預期心理，銅和金價上漲，升息通常對無息資產黃金不利。以下是整理自彭博的商品行情：

油價持平

西德州中級原油（WTI）收在每桶78美元附近，12月交割的WTI原油期貨結算價報每桶78.26美元， 1月交割的布蘭特原油5美分，結算價報每桶82.47美元。

WTI一直在努力尋找方向，在跌破200日移動均線後僅一周又漲回到此關卡。

據國際能源署的說法，儘管石油需求保持穩健，但本季不會像預期的那樣緊張。

銅價上漲

銅價上漲，數據顯示美國10月通膨普遍放緩，強化了Fed結束升息的觀點。

交換合約如今預料Fed將在明年7月前兩度降息，而在通膨數據公佈前預計只有一次。升息損害建築公司和製造商等主要消費者的需求，同時也抑制了基本金屬對投資人的吸引力。

截至收盤，LME銅期貨漲0.8%，報每噸8235美元。

黃金上漲

美元和美國國債殖利率在通膨數據公佈後大幅下跌，因為交易員基本排除再次升息的可能性。這推動黃金一度上漲1.2%，創下10月27日以來最大盤中漲幅。

黃金「受到低於預期的CPI的提振，因為市場再次反映Fed不會那麼鷹派」，道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，「美國數據走弱的情況需要在未來幾周得到證實」。

黃金現貨上漲0.9%，報每英兩1963.57美元；白銀現貨上漲3.6%，報23.122美元。

通膨 美國 Fed

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