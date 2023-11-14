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AI圖像存有偏見 白人照片較可信？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
推特用戶靠著AI產生許多幾可亂真的圖片。路透
推特用戶靠著AI產生許多幾可亂真的圖片。路透

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】經過一系列測驗，AI生成的照片已經比真實照片更有信服力！專家擔憂，這可能導致身分盜竊、虛假圖像等問題變得更氾濫。但同時，研究團隊也強調，AI製作白人的照片有比較高的可信度，有色人種則沒有差異，這主要因為人工智慧主要是用白人圖作訓練，恐出現AI偏見的問題。

圖像辨識有偏見

衛報》報導，研究發現，66%的民眾認為AI製作的照片為真實影像，而認為真正的照片才是真實影響的比例卻僅51%，意味著AI技術製作出來的人類已經更加真實。

但研究人員強調，上述結果僅適用於「白人」的照片，如果拿AI製作有色人種的圖片與真實照片進行比較，則沒有顯著的差異。研究團隊推斷，會有這個差異的原因就是人工智慧大多圍繞著白人圖片在做訓練，所以有更高的精準度。

阿姆斯特丹大學博士懷特科威指出，「這意味著白人面孔比其他種族的面孔來得更加真實」，最終使得AI也延續社會偏見，造成不同的影響，例如在倚靠AI來尋找失蹤兒童的話，可能因為AI辨認能力的差異，導致尋獲不同種族孩童的機率出現差異。

AI裸照成隱憂

AI製作圖片能力不斷進步，其實也意味著「虛假影像」或「深偽」（DeepFake）問題將變得更加嚴重，甚至更加普及。例如《華爾街日報》就曾報導，美國紐澤西州一所高中的學生，就使用AI製作了同學的裸照，並在群組聊天分享。

dailymail》報導，臨床心理學家達威爾就說，有鑑於人類已經無法區分兩者的差異，恐怕要靠人工智慧才能精準區分人工智慧圖片與照片，並藉此揭發網路上虛假的圖片。

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