瑞銀大膽預測美國明年降息275個基點 四倍於市場共識

瑞銀（UBS）投資銀行策略師預測美國聯準會（Fed）明年將降息275個基點（11碼），幾乎是市場預期的降息幅度的四倍。

瑞銀策略師Arend Kapteyn和Bhanu Baweja預測，美國通膨持續下降，將能夠讓Fed最早在明年3月就開始寬鬆政策，而利率可能以寬鬆周期內典型的大幅步伐下降。

Baweja在瑞銀倫敦辦公室接受採訪時說：「我們看不出這次的情況為什麼如此不同，通膨在迅速正常化，到明年3月份，聯準會將關注非常高的實際利率。」

大多數策略師們則是預計到2024年底，基準聯邦基金利率將降至2.5%～2.75%，預計到2025年初終端利率將達1.25%。他們所本觀點是基於預期美國經濟到明年第2季將進入衰退。

貨幣市場的價格顯示的是，聯準會將從明年7月開始降息，而降息幅度只會有75個基點。

Kapteyn和Baweja指出，過去30年的寬鬆周期中，不包括日本的G10央行往往會在15個月的期間內平均降息320個基點，以此來支持他們的預測。

Kapteyn說：「我們認為將有一個正常的降息周期。除日本外，每家央行寬鬆的幅度，都將遠超過市場預期。」

華爾街大銀行目前對貨幣寬鬆前景看法不一，摩根士丹利認為利率會跌得很深，高盛預測不會降息太多次，而且會比較晚才開始降息。

瑞銀對歐元區的看法也有悖於共識。Baweja與Kapteyn的報告說，預計歐元區將勉強避開經濟衰退，使得歐洲央行推遲放寬政策。他們預計歐洲央行將在聯準會之後開始降息周期，從明年6月開始，而且只會降息75個基點。另一方面，貨幣市場預計歐洲央行最早將從明年4月開始降息，降息幅度達100個基點。

彭博資訊指出，雖然聯準會利率預期走低可能削弱美元並壓低美國公債殖利率，但Baweja估10年期公債殖利率將在降至3.5%時觸底，因為美債發行量仍然很高。他說：「在這個激進降息275個基點的周期中，我們預計10年期公債只會下跌100個基點左右」。