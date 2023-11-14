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Nvidia升級AI處理器推H200 強化領先AMD和英特爾優勢

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）的H200處理器將接替搶手貨H100。 彭博資訊
輝達（Nvidia）的H200處理器將接替搶手貨H100。 彭博資訊

全球市值最大的晶片製造商輝達（Nvidia）正在更新H100人工智慧（AI）處理器，為這款幫助公司主導AI運算市場的晶片新增更多功能。

輝達周一表示，命名H200的這項新型號產品，將使用高頻寬記憶體HBM3e，以便能夠更佳處理開發和執行AI所需的大型數據集。多家雲端服務公司，如亞馬遜的AWS、字母的Google Cloud和甲骨文的Cloud Infrastructure，都表示明年開始將使用這款新晶片。

彭博資訊指出，輝達當前版本處理器，被稱為AI加速器，市場需求之高，眾所周知。但產品現在面臨更多競爭，超微（AMD）要來搶市的MI300，將在第4季稍後上市，英特爾也聲稱，其Gaudi 2比輝達的H100更快。

輝達表示，推出新產品的目的，是為跟上用於創建AI模型和服務的數據集的規模。增強記憶量能的H200，處理資料的速度快很多。

大型電腦製造商和雲端服務供應商預計在2024年第2季，開始使用H200處理器。

調研公司Wolfe Research分析師Chris Caso在最新的報告中表示，輝達通常並不會刷新資料中心處理器，這次快速推出H200，「提供了更多證據，證明輝達因應AI市場成長與晶片性能需求提高，正在加快產品推陳出新的節奏，將面對競爭時的護城河挖得更寬」。他認為，新產品功能增強，輝達可能會要求要漲價。

輝達股價周一度上漲1.5%，是周一唯二上漲的半導體股之一；收盤漲0.59%報486.20美元，已連漲11日。今年到目前，輝達股價上漲超過200%，是費半指數成分股中，表現最好的股票。

半導體 AMD 英特爾 NVIDIA 人工智慧

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