美股早盤／穆迪降美信評展望 公債殖利率上揚 紐約三大指數開低走低

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
穆迪降美國信評展望，美股13日早盤開低走低。 路透
穆迪降美國信評展望，美股13日早盤開低走低。 路透

美股三大指數13日早盤開低走低，道瓊工業指數在平盤下狹幅波動，但大型科技股賣壓較重，拖累那斯達克綜合指數跌幅較深。

穆迪投資人服務公司上周五（10日）把美國的信評展望由「穩定」降為「負向」，引發美股賣壓。美國公債殖利率早盤上揚，從微軟到亞馬遜和蘋果，跌幅在0.5%到1.5%之間。道瓊工業指數早盤跌幅不到0.1%、標普500指數則跌0.3%、那斯達克指數跌0.4%。

費城半導體指數和台積電ADR早盤都跌逾1%。

穆迪說，調降美國的信評展望，是因為美國的財政赤字「非常龐大」，和華府陷入黨派政治僵局。穆迪說：「在高利率的環境下，若沒有財政政策措施來削減政府支出或增加收入，美國的財政赤字將保持非常大的規模，大幅降低其償債能力。」

Infrastructure資本管理公司執行長海特菲爾說，儘管美國債務違約的風險是零，但信評展望遭調降，仍影響美債對海外投資人的吸引力，「美國之所以遭降評，是因為我們審預算的程序已徹底崩壞，這是問題的關鍵，（美國）沒有一個實質、有條理的通過預算程序」。

在經濟數據方面，投資人正等待本周陸續出爐的CPI與零售銷售等數據。

美國 指數 投資人

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