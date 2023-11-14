美經濟走疲 出現五警訊

在大舉揮霍儲蓄後，美國消費者終於開始顯露支出疲軟的跡象，麥格理集團策略師威茲曼（Thierry Wizman）表示，美國經濟從現在起到明年第1季結束前的某個時刻，將面臨消費者主導的放緩，進而將經濟推向衰退邊緣。

威茲曼說，美國經濟現在閃現五大疲軟警訊，顯示支出即將衰退。

首先是信用卡違約率持續升高。美國上季新增違約信用卡持卡人數比率上升至2%，較2021年第1季增加約一倍。紐約聯準銀行最新的家庭債務和信用卡報告顯示，嚴重欠債（逾期90天以上）的比率也在上季升高至近6%。報告還說，背負車貸和學貸者的信用卡拖欠率也大幅攀升。這是經濟壓力攀升的最新跡象，可能迫使民眾縮減支出。

第二是儲蓄率下降。根據美國經濟分析局的資料，美國民眾9月儲蓄占可支配所得的比率，平均為3.4%，較8月的4%下滑，更低於疫情前的7%。消費者已花用疫情期間的多數積蓄，根據舊金山聯邦準備銀行的研究，美國民眾可能在今年底花光超額儲蓄。

第三是消費信心連續三個月下跌。根據美國經濟研究聯合會（Conference Board）的數據，美國10月消費者信心指數從前月的104.3，降至102.6，為連續第三個月惡化，反映消費者對短期經濟展望的指數也降至75.6，仍低於80關鍵水位，通常意味未來12個月內將陷入經濟衰退。

第四是消費者不打算在購物季「血拚」。即使美國已進入年底購物季，但今年消費者奮力「血拚」的可能性已下降。

顧問業者麥肯錫（McKinsey）訪調1,000名美國消費者後發現，僅35%受訪者計劃在今年大買特買，低於去年同期的39%。摩根士丹利的調查也指出，69%美國民眾打算等零售折扣活動開跑後，再來購物。

第五是零售業減少為購物季檔期招聘的人力。

根據美國勞工統計局的統計，今年零售業為購物季招募的人手降至13.5萬人，約為過去五年最低水準。全球管理公司Apollo首席經濟學家說：「購物季的人力招募常在10月完成，從勞工局最新公布的零售業購物季人力招募來看，業者預期今年購物季消費將更疲軟。」