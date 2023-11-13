日經：美打擊新疆棉 其他國家也被捲入

日經報導，隨著美國「積極」打擊與新疆有關的產品，給仰賴中國大陸原料的服裝業帶來重大挑戰。

自《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）去年6月生效以來，美國海關扣下將近1,000批服裝和鞋類產品，截至10月中，放行不到300批。UFLPA規定，「全部或部分」來源為新疆的貨物，除非有明確證據證明不是強迫勞動的成品，否則不准進口美國。

服裝業人士本月在金邊舉行的研討會表示，中國大陸在生產面料方面占據主導地位，使得滿足UFLPA的規定深具挑戰，影響延伸至供應鏈上游，且涵蓋在其他國家生產產品的投入。

根據為服裝業工廠提供合規認證的WRAP，中國大陸大約86%的棉花產自新疆，而大陸供應全球棉花用量的20%，這意味從大陸採購的東西如果是棉製品，與新疆有關的機率就非常之高。許多其他國家也因為UFLPA受到衝擊，例如嚴重依賴由中國大陸進口紡織原料的孟加拉、越南和柬埔寨。

美國海關扣留的982批貨物當中，534批來自中國大陸，370批來自越南，111 批來自其他國家。按貨物價值計，越南被扣2,000萬美元，比大陸被扣1,900萬美元還高。

Lu說，中國大陸能靈活機動處理較小的訂單，對服裝業者仍有吸引力。以數量看，中國大陸8月占美國進口量的41%，其次是越南的15%、孟加拉的8%和柬埔寨的5%。但UFLPA使棉製品出貨占比減少。美國8月自中國大陸進口服裝，棉製品僅占26%，遠低於2018年的40%左右。

UFLPA也使得回收再生棉花受到關注。但Lu說，「技術上，要明確識別再生棉來源幾乎不可能」。