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美債熊市轉彎要再等一等！經濟衰退不來 Fed不急於降息

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街愈來愈認為，美債不會看到持久的漲勢，除非經濟陷入連聯準會都感到意外的深度衰退。美聯社
華爾街愈來愈認為，美債不會看到持久的漲勢，除非經濟陷入連聯準會都感到意外的深度衰退。美聯社

彭博資訊報導，華爾街愈來愈認為，美國債市不會看到持久的漲勢，除非經濟陷入連聯準會都感到意外的深度衰退。

過去三年，美債在幾十年來最嚴重暴跌中出現過幾次虛假的反彈，走勢後來都逆轉，殖利率再度攀高，令下重注押債券熊市轉彎的人大為受創。

月初，在聯準會主席鮑爾維特利率不變並暗示央行升息可能告終之後，債市又出現漲勢。

但經濟的韌性強化了聯準會能引領美國實現軟著陸的可能性。鮑爾本月表示，聯準會預期不會出現經濟衰退——預測人員如今預測經濟到明年底都持續成長，儘管速度放緩。

這使得靠聯準會降息救經濟而可望爆發的美債漲勢，要再等一等。

AlphaSimplex Group分析師Kathryn Kaminski表示，「必須看到金融環境嚴重惡化，央行才會降息，通膨仍是一大問題。利率可能會在更長時間內保持較高水準。因此我們仍然很有可能看到巨大波動，而非新的走勢。」AlphaSimplex旗下基金去年獲得近36%的回報。

聯準會官員一再警告市場，他們不急於降息，首要任務是繼續壓抑通膨。這將是市場周二關注的焦點，經濟學家預計屆時美國勞工部公布10月份消費者物價指數年增率會從9月的3.7%放緩到3.3%。

但鮑爾上周說，「通膨給了我們一些假象」，聯準會「將繼續謹慎行事」，留心被幾個月的良好數據誤導。

這促使交易員預期聯準會可能在2024年降息的時間，從6月延到7月，並推動對政策敏感的2年期美國公債殖利率重回5%以上。

聯準會 經濟衰退 美國

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