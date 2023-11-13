本周開盤前 五件國際事不可不知

台積電（2330）單月營收轉為成長的利多消息，ADR上周五（10日）勁揚6.4%，激勵費城半導體指數大漲，帶動美國股市三大指數全面齊揚。不過，由於穆迪盤後將美國信評展望降為「負向」，短期內可能不利美股。本周將公布的通膨數據也足以左右聯準會（Fed）利率動向。。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

台積電ADR狂飆6% 費半強漲

那斯達克綜合指數上周五大漲2%，創下5月26日來單日最大漲幅。標普500指數上漲1.6%，道瓊工業指數也在微軟和英特爾拉抬下漲近400點，漲幅1.2%。

台積電在台股盤後公布10月營收年增15.7%，是2月來首見成長。台積電ADR上周五勁揚6.4%，較台北交易溢價13.2%，成為費城半導體指數表現最佳的成分股。費半大漲4%，其中博通（Brodcom）大漲5.1%收在歷史新高，輝達（Nvidia）和英特爾分別上漲3%和2.8%。輝達已連續八日上漲。標普500指數突破4,400點和100日均線關卡，對許多技術分析師來說，這是看漲的訊號。

拜習會本周登場，軍事對話是優先課題

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平15日將在舊金山會晤，在拜習會面之前，白宮強調美中軍事溝通的恢復是優先要務。

美國國家安全顧問蘇利文接受CNN訪問時說：「中方基本上已切斷了這些溝通聯繫。拜登總統希望重新建立這些聯繫，並將此次峰會視為一個機會來推進這一進展。」

巴隆金融周刊（Barron's）分析，這場會談頂多只能安撫投資人，難以帶給市場激情，因為只能使美中關係回到「重啟對話、避免衝突」的原點，值得關注的是拜登政府重視的議題能否談出實質進展，並緊盯可能影響特定產業的訊息。

拜習會預料將商討雙方貿易與重啟軍事對話等美中關係、以及台海、俄烏、中東等地緣政治情勢議題，紐時報導，拜登將尋求向習近平清楚表明，對中國大陸干預台海局勢的憂心。

穆迪降展望美AAA信評告急 10年期公債期貨應聲跌價

全球三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪（Moody's），10日將美國的信評展望由「穩定」降為「負向」，主因政府償債成本大幅增加，以及「根深蒂固的政治兩極化」。當日美國10年期公債期貨價格應聲下挫，觸及盤中新低。

調降信評展望雖可能是降評的前奏、但未必一定會進行降評。穆迪仍維持美國AAA這一最高投資評等，同時表示，調降美國信評展望，反映出美國財政實力下降的風險愈來愈大，「可能不再得以被主權的獨特信用實力完全抵消」。

澳洲四大港口系統遭駭 部分作業恐停擺多日

澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本、費里曼圖四大主要港口部分營運12日仍陷癱瘓，作業干擾可能維持多天，威脅澳洲與全球供應鏈。這起事件起因為杜拜港口世界公司（DP World）澳洲部門上周遭駭客攻擊，被迫中斷這四座港口碼頭的網路連線，貨櫃仍可卸下船，但卡車無法出入碼頭運輸，約3萬只貨櫃仍卡在碼頭。

澳洲政府上周末召開跨部門會談以評估物流影響，形容這是「嚴重且持續進行中」的網攻事件。管理澳洲近40%進出口貨物的杜拜港口世界表示，修復工作已有「顯著進展」。

全球航運三哥Q3獲利減94% 達飛警告新運能恐拉低運費

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，全球航運業景氣可能陷入持續低迷，呼籲業界此時應避免進行價格戰。

達飛公布，第3季淨利為3.88億美元，比去年同期的70.4億美元暴跌94%；利潤率從46%萎縮至17.5%。

達飛的競爭同業全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk），以及第五大的赫伯羅德（Hapag Lloyd），日前也對貨櫃航運業的展望表達黯淡看法。馬士基上周表示，為保護獲利能力，將裁員至少1萬人。