美中將因台灣開戰？ 美商務部長雷蒙多否認

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國商務部長雷蒙多。法新社
美國商務部長雷蒙多。法新社

拜習會」即將在亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行，美國商務部長雷蒙多在11日在CNN播出的訪談中否認美中將因台灣爆發軍事衝突的看法。

雷蒙多說，美中都亟欲穩定彼此關係，世人也正指望美中負責任地行事並管控彼此關係。

雷蒙多坦承並呼應美國總統拜登的看法說，美中存在極大競爭。但她強調，直接的會談和公開對話，是防止這兩大超強間的外交，發生崩潰的關鍵。

雷蒙多還說，「鑑於中國的反間諜法、經商環境缺乏可預測性、美國企業遭突襲檢查，美企正覺得中國現在愈來愈無法投資。而我能夠攤開來講，至少給中國1個回答與做出改變的機會」。

雷蒙多提到，她已告知中國，當涉及美國的國安問題時，那就沒有商量的餘地。尤其有關用於製造先進武器的半導體晶片，「我必須使用我（政策）工具箱中的每件工具，以確保我們（美國）最精密的半導體晶片及人工智慧（AI）模型，絕不會落入中國軍方手裡」。

美國 半導體 拜習會

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