制裁俄國 瞄準LNG出口
美國對俄羅斯的制裁措施，正首度直接瞄準俄國出口液化天然氣（LNG）的能力，將衝擊俄國成為全球LNG出口大國的雄心。
英國金融時報（FT）報導，去年2月俄烏戰爭開打後，美國和盟邦已制裁俄國能源計畫，切斷融資和設備來源，但華府迄今都避免直接針對俄國的LNG出口，以免加劇盟友的天然氣短缺壓力，避免干擾全球能源供應。
不過，官員、律師及分析師透露，美國國務院11月初宣布對俄國在北極圈的開發計畫Arctic LNG 2實施制裁，要在這項計畫明年投產後，實質阻止歐洲和亞洲國家採購，為LNG供應首次直接受到影響。
Macfarlanes律師事務所制裁專家龐德說，美國正藉由鎖定Arctic LNG 2的營運商，尋求讓「整個計畫有毒化」，從而對打算向北極LNG 2採購天然氣的非美國企業施壓。
Arctic LNG 2位於北極圈格達（Gydan）半島，得以同時出口到歐洲和亞洲市場，將成為俄國第三項大規模LNG計畫，預料明年第1季開始出貨到國際市場，強化俄國成為LNG出口巨頭的野心。
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