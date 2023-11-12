台積ADR狂飆6% 費半強漲
台積電單月營收轉為成長的利多消息，ADR上周五（10日）勁揚6.4%，激勵費城半導體指數大漲，帶動美國股市三大指數全面齊揚，那斯達克綜合指數創下五個多月來最佳表現。
不過，由於穆迪盤後將美國信評展望降為「負向」，短期內可能不利美股。此外，本周將公布的通膨數據也足以左右聯準會（Fed）利率動向。
那斯達克綜合指數上周五大漲2%，創下5月26日來單日最大漲幅。標普500指數上漲1.6%，道瓊工業指數也在微軟和英特爾拉抬下漲近400點，漲幅1.2%。
台積電在台股盤後公布10月營收年增15.7%，是2月來首見成長。台積電ADR上周五勁揚6.4%，成為費城半導體指數表現最佳的成分股。費半大漲4%，其中博通（Brodcom）大漲5.1%收在歷史新高，輝達（Nvidia）和英特爾分別上漲3%和2.8%。輝達已連續八日上漲。標普500指數突破4,400點和100日均線關卡，對許多技術分析師來說，這是看漲的訊號。
LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）說：「股市已經展現紮實的回升。個股超賣、獲利穩健以及利率大幅回落是主力。」
美國10年期公債殖利率上周五收在4.627%，略低於前一個交易日的4.629%。不過，穆迪盤後調降美債展望尚未在金融市場發酵，一時可能拖累股債市。惠譽今年8月宣布將美國評等降為AA+後，當周美國10月期公債殖利率由4.02%一度上揚至4.17%，標普500指數下跌2.3%。
投資人也留意本周二公布的美國10月通膨數字，其中核心消費者物價指數（CPI）預料會維持在較緩和的4.1%，若走緩幅度超出預期，將更加強化市場認為Fed升息周期已告段落的觀點。
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