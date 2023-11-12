駭客攻擊 澳洲四大港停擺

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

澳洲貨櫃碼頭裝卸巨擘「澳洲 DP World」已暫停多個澳洲港口的營運作業，原因是偵測到駭客攻擊其系統。澳洲政府正著手進行調查，並警告港務作業中斷可能持續數日，並影響貿易。

彭博資訊報導，澳洲 DP World發表聲明說，在10日上午發現系統遭到駭客入侵，立即切斷連線，並在當日下午5時決定關閉在雪梨、墨爾本、布里斯本、費里曼圖的港口，所有岸邊作業都停擺。該公司表示，儘管這些未經授權的存取網路行為遭到阻止，但也導致「支撐旗下澳洲港口的關鍵系統無法正常運行」，為了客戶和員工的安全起見，讓這些港口暫停營運。

澳洲政府11日召開一次危機會議，以協調因應這次事件。澳洲國家網路安全指揮官戈爾迪說，各機構將在12日再次開會，協助該公司恢復港口營運，「作業中斷可能會持續幾天，將影響進出澳洲的貨物流動」。

截至11日下午，港口作業仍舊停擺。同時，有個團隊不眠不休地修復系統。這起事件恐怕會危及尚未從疫情影響完全恢復的供應鏈。該公司與有關部門和利益關係人合作，確保「敏感的入境貨物能優先處理和恢復」。

早在10月，澳洲 DP World和澳洲海事工會談不攏加薪和工作規則變更問題。該工會因而對這四個港口的特定任務實施禁令，例如拒絕延長輪班和加班，並發動24次輪流罷工，讓航運船隻的時間晚了一個多禮拜。

澳洲 網路 駭客

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