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穆迪降展望 美AAA信評告急

經濟日報／ 編譯任中原陳苓／綜合外電
穆迪10日將美國信評展望由「穩定」降為「負向」，圖為紐約證交所前的「無畏女孩」雕像。（路透）
穆迪10日將美國信評展望由「穩定」降為「負向」，圖為紐約證交所前的「無畏女孩」雕像。（路透）

全球三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪（Moody's），10日將美國的信評展望由「穩定」降為「負向」，主因政府償債成本大幅增加，以及「根深蒂固的政治兩極化」。當日美國10年期公債期貨價格應聲下挫，觸及盤中新低。

調降信評展望雖可能是降評的前奏、但未必一定會進行降評。穆迪仍維持美國AAA這一最高投資評等，同時表示，調降美國信評展望，反映出美國財政實力下降的風險愈來愈大，「可能不再得以被主權的獨特信用實力完全抵消」。

此舉招來拜登當局的批評。美國副財長艾迪耶摩說，不認同穆迪將信評展望降至負向，美國經濟依舊強健，美債是世界最安全、最具流動性的資產。

穆迪解釋，今年美國公債殖利率大幅上升，「加重了美國債務負擔能力原本就存在的壓力」；而且「在沒有政策行動之下，預料美國的債務負擔能力將進一步、持續且嚴重減弱，與其他高評等主權（國家）相比，將非常疲弱」。

除了利息成本急劇上升外，穆迪也強調政治危險，指出「政治分裂可能進一步制約決策的有效性，阻止政府採取政策行動，以減緩債務負擔能力持續惡化，此種風險已經升高」。

三大國際信評機構中，只剩穆迪還對美國維持AAA最高等級的評等。標普早在2011年就已調降美國信評，惠譽機構今年8月宣布將美國評等調降為AA+。

據穆迪報告，美國聯邦政府的利息開支相對於稅收、相對於國內生產毛額（GDP）的比重，在2022年分別為9.7%、1.9%，2033年將升至26%、4.5%。這些預測反映出利率將長期處於較高水位的可能性，穆迪預料，10年期公債的年均殖利率會在2024年觸頂，達4.5%。

天利投資的全球利率策略師胡聖尼認為，上述分析是穆迪決策的「核心要素」，重要的「不是總評級，而是不斷提醒市場，財政風險升高」。

美國府會於9月底達成的暫時性預算授權協議將在11月中到期；除非兩黨達成新協議，否則屆時聯邦政府部分政務將停擺，一些公務員將放無薪假。截至上周五，距離達成協議仍遠得很。

美國 風險 債務

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