美基建升級 帶旺電桿業務

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國公私營部門砸錢興建基礎設施，使電線桿業務蒸蒸日上。（美聯社）
美國公私營部門砸錢興建基礎設施，使電線桿業務蒸蒸日上。（美聯社）

美國力推電動車、打造太陽能設施、建造農村寬頻、並升級基礎設施，這些都需要由大樹製成的電線桿，來傳輸電力和網路訊號。這讓相關的林木加工廠成了受惠者，過去一年的股價暴衝。

美國公私營部門砸錢興建基礎設施，使電線桿業務蒸蒸日上。聯邦政府撥款逾600億美元，要將高速網路延伸至農村，其中有部分資金將用於電線桿。2021年過關的1.2兆美元基礎建設法案，也有若干經費用在電線桿。而去年的氣候、稅務、醫療照護法案，掀起太陽能裝設熱潮，許多太陽能設施位置偏遠，必須連接電網，也需要電線桿。

與此同時，聳立於全美的1.2億根木製電線桿，有許多需要汰換。其中有些比預期年限多用了數十年，已經開始腐朽，有些則按照過時的標準打造。另外，啄木鳥也是木製電線桿揮之不去的問題。

強大需求之下，稱霸美國電線桿業務的兩家公司：科佩斯控股公司（Koppers Holdings）和史特拉-瓊斯（Stella-Jones），成了贏家。這兩家企業的股價，過去一年來分別大漲49%、87%，漲幅遠高於標普500指數的16%。

這帶動各方爭相尋找最高大、最挺直、最沒有木節的針葉樹，送往諸如科佩斯的電線桿工廠，進行去皮、乾燥、壓力處理。

員工搜尋松樹植林場，標記能作成電線桿的松樹，並開出價碼。科佩斯的公用事業暨工業產品副總希利說，電線桿在光纖和電動車時代，需要安裝更多設備和電纜，這年頭電線桿用樹愈粗壯愈好。

史特拉-瓊斯執行長瓦尚說：「現在北美電線桿的需求，超過生產能力」。科佩斯的希利也說，未來三到五年的市況絕佳。

而種植南方松的林場，也能替挺拔巨木賣出更高價格。電線桿製造商為了取得優質樹木，願意付出更多錢。定價服務商TimberMart-South執行董事史密斯說，鋸木廠第3季的木材費用，為每噸26美元，電線桿廠支付的價格，每噸比鋸木廠高出20美元。

美國 網路 指數

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