AI催動資料中心房產熱潮

人工智慧（AI）熱潮持續高漲，也帶動資料中心房地產這個原本在商用不動產業裡的小眾利基市場蓬勃發展。開發商正忙著建造數百間具備高度運算能力和冷卻系統的資料中心，以迎合AI伺服器的需求。

華爾街日報報導，黑石集團（Blackstone）所擁有的資料中心開發計畫，兩年內規模已從10億美元增加至150億美元。知情人士說，PGIM不動產和IPI Partners等投資公司，也正在為資料中心專門基金籌資數十億美元。

據數據研究和諮商公司datacenterHawk統計，Google、微軟和亞馬遜等科技大廠，今年來在北美已總共承租耗電量逾2.3百萬瓩（GW）的資料中心，已打破去年紀錄。

datacenterHawk表示，目前計劃在北美建造的新資料中心總耗電量為15GW，那將足以供應約400萬戶家庭電力。

資料中心強勁成長，與為利率升高及需求減弱所苦的其他商用房地產業形成截然對比。根據分析師和資料中心公司表示，資料中心的房東較不受到利率升高的影響，因為他們的事業正在蓬勃發展，他們的租戶也願意支付較高房租。

數位基建公司DigitalBridge已投資資料中心29年。執行長甘茲表示：「我從未見過市場需求像今天這樣。」該公司正計劃未來五年每年增加1~2GW的資料中心。

甘茲表示，AI目前估計已占該公司需求約20%，其餘大多數需求則來自雲端運算公司，「而且絲毫不見減緩跡象」。

不過，資料中心的快速成長也正面臨到一些重大阻礙。那些新規劃的資料中心裡的超級耗電AI電腦和空調系統，目前還不清楚未來要從哪裡獲得電力。

黑石集團旗下基礎建設公司資深總經理布蘭克說：「當前最大的限制因素就是電力需求。」

資料中心廠商正嘗試透過新科技、與電力公司協議，並開發自己的再生能源電力來源來解決這問題。

PGIM計劃未來三年投資資料中心30億美元。該公司正和安裝液體冷卻新技術的業者合作，把資料中心的廢熱提供給其他商用建築物做為熱能來源。DigitalBridge正設法在資料中心園區隔壁，開發自己的再生能源電力來源。