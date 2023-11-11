愛沙尼亞：中國貨船是電纜受損重點調查對象

（德國之聲中文網）上個月在愛沙尼亞、芬蘭和瑞典之間的一條天然氣管道和兩條電信電纜受損事件出現進展。愛沙尼亞檢察官周五（11月10日）表示，在香港注冊的「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）貨櫃船是他們調查上個月兩條海底電信電纜受損情況的重點調查對象。

隨後，愛沙尼亞警方也稱，根據先前的調查，當晚在另一條受損天然氣管道旁的海床上發現的錨可能屬於同一艘船。

船只動向符合損害發生時間和地點

由於事發地點位於芬蘭和愛沙尼亞之間，兩國官員均表示，他們正在調查「新新北極熊號」與海底管線受損的關聯，因為該船在10月7日至8日的動向與受損時間和地點相符。

路透社報道稱，根據船舶追蹤和海事分析網站「海上交通」（Marine Traffic）的數據，在損壞發生時，「新新北極熊號」和懸掛俄羅斯國旗的「Sevmorput號」都曾出現在電纜和管道附近。

中國官方曾表示，願意根據國際法就該事件提供必要資訊；俄羅斯則將其參與此事的懷疑斥為「胡扯」。而「新新北極熊號」的所有者兼營運商「新新海運」先前在路透社聯系時則拒絕置評。

已證實人為損壞 向中國請求協助

愛沙尼亞國內安全局（Estonia's Internal Security Services）已證實損壞是人為活動造成的。自從發生此起受損事件後，北約加強了在波羅的海的巡邏。

愛沙尼亞國家檢察官奧列夫（Triinu Olev）在一份聲明中表示：「我們准備了一份向中國提出的法律援助請求，以便當地執法機構開展程序性行動，主要是與該船及其船員有關的行動。」她解釋道，由於損壞發生在愛沙尼亞領海之外，因此需尋求國際間的合作。

奧列夫補充說，在調查人員得出該電纜受到人為活動損壞的結論後，對愛沙尼亞和芬蘭之間電纜的調查現已正式擴大到另一條愛沙尼亞和瑞典之間的電纜。目前，調查人員仍在收集更多證據，以確定損壞是在何種情況下造成的。

調查持續進行

芬蘭警方周五表示，有證據表明該錨可能屬於「新新北極熊號」，他們還在芬蘭和愛沙尼亞之間受損的天然氣管道上發現了該錨的油漆。

芬蘭偵查警司洛希(Risto Lohi) 表示：「現階段我們可以說，從海裡撈起的錨，......，從某些技術細節來看，可能屬於『新新北極熊號』。 」但他沒有明確指出是何種技術細節。

稍早，芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）在周三表示，中國已承諾全力配合他們的調查。

（路透社、愛沙尼亞國家廣播電視台）

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