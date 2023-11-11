快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
全球第三大貨櫃航運商達飛海運表示，隨著新船陸續交付，明年業界恐將持續低迷，此時應避免爆發價格戰。路透
全球第三大貨櫃航運商達飛海運表示，隨著新船陸續交付，明年業界恐將持續低迷，此時應避免爆發價格戰。路透

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，全球航運業景氣可能陷入持續低迷，呼籲業界此時應避免進行價格戰。

彭博資訊報導，達飛10日在財報聲明中表示：「新的運能預期在2024年進入市場，可能會持續拉低航運費率。全球經濟放緩料將繼續在未來一段時間內拖累我們行業。」達飛是由億萬富豪薩德（Rodolphe Saade）家族掌控。

達飛公布，第3季淨利為3.88億美元，比去年同期的70.4億美元暴跌94%；利潤率從46%萎縮至17.5%。

達飛的競爭同業全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk），以及第五大的赫伯羅德（Hapag Lloyd），日前也對貨櫃航運業的展望表達黯淡看法。馬士基上周表示，為保護獲利能力，將裁員至少1萬人。

達飛表示也在削減成本，但不願透露將汰除哪些職位。

在疫情期間的空前需求熱潮帶動運費飆漲和獲利創新高後，航運業從去年下半年開始運勢轉衰。先前獲得的暴利讓達飛和其他航運公司訂購了許多新船，這些新船現在才要投入服務。達飛表示，全球運能將在今年下半年增加5%，明年預計增加9%。

在此同時，俄烏和以哈兩場戰爭、高漲通膨，和上漲的借款成本，正拖累消費者購買和企業信心。

達飛財務長費南德茲表示：「由於需求疲軟且供應高漲，這之間將有可能出現不平衡，在這種情況下，運費將會下滑。」

雖然費南德茲並沒有直接說出現在航運界已展開價格戰，同時表示運費正大致持穩在2019年水準，但他仍呼籲業界自律。

他說：「要預言2024年會發生什麼事是不可能的，這將取決於市場參與者們的行為。」「在運費相對低廉之際，各家業者都必須負責確保市場維持合理公平。價格戰傷害的不只是發動者，而是所有人。」

公司法

延伸閱讀

期貨商論壇／航運期 靈活布局

將出席深圳兩岸港口城市論壇 謝國樑：促進交流關心台商

陽明總座：今年有望獲利但海運市場供過於求 運價大反彈不容易

國軍克難不對稱戰法 朝野立委要求在淡水河實彈測試

相關新聞

美債牽著美股鼻子走 市場面臨「明斯基時刻」？美媒這樣分析

美國股市近幾個月來劇烈震盪，但與美國債市相比，還算小case。事實上，現在美股只是美債的小跟班，後市是漲是跌，得先看債市...

台積電激勵美股三大指數齊揚 美信評和通膨成下周變數

台積電單月營收轉為成長周五激勵晶片股，帶動美國股市三大指數全面上漲，那斯達克綜合指數創下五個多月來最佳表現。不過，由於穆...

航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，...

物極必反！今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

風水輪流轉，去年的股市大輸家，有可能華麗轉身成為今年的大贏家。不信？瞧瞧繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近兩年的股價走...

迷因股退燒、美散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

美國散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格（Jack Bogle）提倡的懶惰投資法，大買債券，帶動美國短債ETF出...

AAA最後堡壘動搖…穆迪調降美國信評展望「負向」 原因曝光

全球三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪分析公司，10日將美國信評展望由「穩定（stable）」降為「負向（n...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。