快訊

「鄰居家的狗」爽躺沙發做日光浴 屋主越想越不對勁求救：這隻不是狗

中職／徐若熙7局0失分！味全龍2:0完封樂天桃猿 逼出殊死第七戰

馬出手逼藍白合最終攤牌 侯朱仍吃了秤砣鐵了心？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

物極必反！今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場寵兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。圖／路透
股市風水輪流轉，去年跌得慘兮兮的市場棄兒，可能搖身變成今年的市場寵兒，輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，今年來股價已飆漲逾237%，一掃去年股價腰斬的晦氣。圖／路透

風水輪流轉，去年的股市大輸家，有可能華麗轉身成為今年的大贏家。不信？瞧瞧繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近兩年的股價走勢便知。2023年迄今輝達股價已飆漲約237%，是目前為止美股標普500指數表現最強的成分股，但該股2022年卻暴跌50.3%，表現落後標普500指數其餘475支成分股。

MarketWatch報導，這正是為什麼，全年股價表現落後名單備受反向操作者注意。因為今年表現殿後者，有可能在明年一馬當先，領先群倫。反之亦然。

輝達是明顯的實例，但絕非特例。

標普500指數2022全年表現最差的25支成分股，在2023年（截至11月7日為止）平均已躍漲32.5%；同時，去年表現最優的25支標普成分股，今年來則平均下跌0.4%。藍籌股指數也呈現類似情況，去年表現最糟的道瓊工業指數成分股是Salesforce，全年大跌47.8%，但今年來Salesforce卻以59.8%的漲幅，躍為道指成分股冠軍。

MarketWatch股市評論員胡伯特建議，投資人在不知該挑選哪一支股票時，不妨檢視過去一年表現吊車尾的個股名單，從中篩選出來年走勢或有轉機的潛力股。

股市棄兒如何變寵兒？

胡伯特指出，今年衰星之所以轉變成次年明星，最主要的驅動力是投資人情緒轉變。次要因素是「稅損賣壓」和「年終作帳」。市場情緒是最大因素，因為投資人情緒總是在兩個極端之間擺盪。樂觀看好某支個股時，往往興奮過頭；悲觀看跌時，又傾向把同一支股票棄若敝屣。以反向操作者的觀點來看，當紅的股市寵兒日後往往會失寵，反過來也一樣。

「稅損賣壓」和「年終作帳」，則會強化投資人對某年輸家股的情緒擺盪。

稅損賣壓發生在投資人賠錢賣出持股，以抵銷一些原本應繳稅的資本利得。年終作帳指的是投資組合經理人賣出「賠錢貨」，以免年底報表必須把它們列入持股名單的難堪。基於這兩大因素，年終迫近時跌幅已深的股票，將進一步遭到鞭笞。今年遭到「超賣」，也就為明年強彈鋪路。

當然，不是每年表現最慘的股票，都會躍為次年的飆股。投資人還是得做功課。從年底表現落後股名單中篩選出有潛力的轉機股，是個不錯的出發點。

胡伯特從標普500挑出50支年初迄今報酬率最差的成分股，再汰弱留強，產生下列清單供投資人參考。

2023跌幅最大標普成分股出列

在這份清單中，今年跌幅最重的是莫德納（代碼：MRNA），根據FactSet資料2023年截至11月7日止已重摔59%。

其次是Walgreens Boots Alliance（WBA），同時期大跌39.3%。

第三慘的是輝瑞（PFE），跌幅37.1%。

其餘個股按跌幅依序是：Comerica(CMA)跌幅33.3%，嘉信理財新股（SCHW）跌幅32.8%，Keycorp新股(KEY)跌幅31.8%，Eversource Energy (ES)跌幅30.8%，Citizens金融集團 (CFG)跌幅30.6%，Smucker J M(SJM)跌幅29%，Coach母公司Tapestry (TPR)跌幅26%，Crown Castle(CCI)跌幅25.8%，Truist Finl(TFC)跌幅25.7%，以及必治妥施貴寶（BMY）跌幅24.7%。

成分股 投資人 標普

延伸閱讀

輝達傳避美規向中國推新晶片 環時：貓鼠遊戲

台積營收創高 受惠蘋果、輝達等訂單挹注 跳增逾三成

輝達、英特爾繞過美禁令 改版降規AI晶片供貨中國

黃仁勳最愛花娘小館蒼蠅頭！網猜跟童年記憶有關 老饕曝必點菜

相關新聞

美債牽著美股鼻子走 市場面臨「明斯基時刻」？美媒這樣分析

美國股市近幾個月來劇烈震盪，但與美國債市相比，還算小case。事實上，現在美股只是美債的小跟班，後市是漲是跌，得先看債市...

台積電激勵美股三大指數齊揚 美信評和通膨成下周變數

台積電單月營收轉為成長周五激勵晶片股，帶動美國股市三大指數全面上漲，那斯達克綜合指數創下五個多月來最佳表現。不過，由於穆...

航運三哥達飛警告：新船交付將使景氣低迷 呼籲避免價格戰

世界第三大貨櫃航運公司法國達飛海運（CMA CGM）公布上季獲利暴跌94%，利潤率也大幅萎縮，同時警告隨著新船陸續交付，...

物極必反！今年股價慘跌的莫德納 明年比照Nvidia華麗轉身？

風水輪流轉，去年的股市大輸家，有可能華麗轉身成為今年的大贏家。不信？瞧瞧繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近兩年的股價走...

迷因股退燒、美散戶改採「懶惰」投資 債券正當道

美國散戶不再瘋炒迷因股，轉向擁抱指數基金之父柏格（Jack Bogle）提倡的懶惰投資法，大買債券，帶動美國短債ETF出...

AAA最後堡壘動搖…穆迪調降美國信評展望「負向」 原因曝光

全球三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪分析公司，10日將美國信評展望由「穩定（stable）」降為「負向（n...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。