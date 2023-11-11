AAA最後堡壘動搖…穆迪調降美國信評展望「負向」 原因曝光

全球三大信評機構中唯一給予美國AAA債信評等的穆迪分析公司，10日將美國信評展望由「穩定（stable）」降為「負向（negative）」，主因政府償債成本大幅增加，以及「根深蒂固的政治兩極化」。

調降信評展望雖可能是降評的前奏、但未必一定會遭到降評。穆迪仍維持美國AAA評等，認為「美國強大的信用實力繼續保住這項信評地位」

穆迪表示，調降美國信評展望，反映出美國財政實力下降的風險愈來愈大，「可能不再得以被主權的獨特信用實力完全抵消」。

穆迪並指出，今年美國公債殖利率大幅上升，「已使美國債務負擔能力原本就存在的壓力加重」；而且「在沒有政策行動之下，預料美國的債務負擔能力將進一步、持續且嚴重減弱，與其他高評等主權（國家）相比將非常軟弱」。

除了利息成本急劇上升外，穆迪也強調政治危險，指出「政治分裂可能進一步制約決策的有效性，阻止（政府）採取政策行動以減緩債務負擔能力持續惡化，此種風險已經升高」。

美國府會於9月底達成的暫時性預算授權協議將次11月中到期；除非兩黨達成新協議，否則屆 聯邦政府部分政務將停擺，一些公務員將放無薪假。截至本周五，距離達成協議仍遠得很。

三大國際信評機構中，只剩穆迪還對美國維持AAA最高等級的評等。標普早在2011年就已調降美國信評，惠譽機構今年8月宣布將美國評等調降為AA+。