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美股早盤／擺脫鮑爾鷹派談話陰影 那指漲0.6% 台積電ADR大漲近4%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股10日早盤上漲，擺脫鮑爾前市鷹派談話的陰影。路透
美股10日早盤上漲，擺脫鮑爾前市鷹派談話的陰影。路透

美股三大指數10日早盤全面上漲，那斯達克指數漲0.6%，擺脫聯準會（Fed）主席鮑爾鷹派談話的陰影。鮑爾在9日說，不確定Fed抗通膨行動是否已足夠，暗示Fed在按兵不動的下一步之後仍可能是升息。

道瓊工業指數上漲近0.4%、標普500指數漲0.46%、那斯達克指數跳漲0.6%。費城半導體指數大漲1.8%、台積電ADR勁揚近4%。日本政府10日批准規模13.2兆日圓（870億美元）的追加預算案，將提供1.8兆日圓支援半導體發展，包括補助台積電設廠。

鮑爾9日在國際貨幣基金（IMF）的一場活動表示：「如果通膨令我們覺得進一步緊縮政策應屬適當，我們會毫不猶豫地這樣做。」這使市場把對Fed首次降息時點的押注延後到明年6月，而非原本的明年5月，也引發美債殖利率在9日上升逾10個基點。

美國10年期公債和30年期公債殖利率在10日早盤分別反轉下跌約5個基點。Capital Wealth Planning公司創辦人和投資長辛普森說：「在預測利率方面，債市通常比股市更加聰明。」他說，客戶預期利率將更高更久，應準備好高利率的環境可能持續到2025年初。

指數 Fed 鮑爾

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