Fed又放鷹「必要就升息」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾九日再度放重話，指出他對目前利率水準是否高到足以結束通膨的戰爭「沒有信心」，市場解讀這代表未來還有升息可能，消息除導致股債市場再度動盪，追蹤Fed利率政策預期的期貨合約交易商，也將Fed首次降息時間的押注，延後到明年六月。

鮑爾認為有必要就升息，他指出：「如果通膨令我們覺得進一步緊縮政策應屬適當，我們會毫不猶豫地這樣做。不過，聯準會將繼續謹慎行事，既要防止被幾個月的良好數據誤導，又要應對緊縮過度帶來的風險。」

他表示，政策制定者致力於確保利率高到足以使通膨回到百分之二的目標，但「還不確信我們已經實現了這樣的立場」。

鮑爾發言的基調，再度說明決策者不準備宣布緊縮行動已結束，儘管金融市場和許多經濟學家認為升息告終。

鮑爾意外放鷹給華爾街的鴿派潑了一盆冷水，不只美國公債殖利率飆升，美國股市也大跌相應。道瓊工業指數九日收盤下跌二百二十點三三點至三三八九一點九四點；標普五百指數下跌三十五點四三點至四三四七點三五點；那斯達克指數下跌一二八點九七點至一三五二一點四五點。標普五百指數和那指寫下十月廿六日以來最大單日跌幅，道瓊指數更創十月廿七日以來最大跌幅。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli在給客戶的報告中寫道，「我們仍然認為聯準會已完成升息，但今天的演講應起到提示作用，即他們必須保持鷹派論調直到通膨進一步改善」。

美國股市在鮑爾發言前已小幅下跌，在二百四十億美元美國卅年期公債的疲軟標售後，殖利率攀升，此次標售的投標倍數為二點二四。指標十年期美債殖利率一度攀升至百分之四點六五四，尾盤上漲十二點八個基點，報百分之四點六三六。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，來自Fed的利空不會消失，畢竟美國物價要回到Fed希望的百分之二以下水準目前看來沒那麼容易達成，因此Fed持續鷹派言論可以理解。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗則憂心指出，信用風險將取代利率風險，成為明年金融市場的「重大恐懼」。基於不確定性仍然太多，因此投資人在操作上，應該保留彈性，並維持開放的心態。