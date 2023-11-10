甜食控荷包失血？西非收成展望不佳 紐約可可價格飆至45年來最高

由於非洲西部的收成展望不佳，紐約市場交易的可可價格飆漲至1978年來最高，巧克力廠商們的成本恐將又要增加。

彭博資訊報導，紐約可可期貨10日盤中上漲1%至每噸4,012美元，45年來首次突破4,000美元。倫敦可可價格也上漲1.1%至每噸3,464英鎊。

可可價格今年來已飆漲逾50%，糖價也一樣不斷飆漲。這將導致消費者在耶誕節等假日需求到達頂峰前，就面臨到巧克力和其他甜食的成本高漲。巧克力餅乾Oreo製造商億滋國際（Mondelez）已表示，將在明年調漲特定產品價格，有些大型交易商也說，由於漲勢持續推進，已暫停進行遠期採購。

ADM投資服務公司分析師表示：「市場似乎不相信，2023/24產季產量將會復甦到足以避免供應短缺。」