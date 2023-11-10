美債跌勢擴大！鮑爾續唱鷹調：必要時果斷收緊貨幣政策

美國公債周四重挫，此前30年期債券拍賣寫下過去10年最差結果之一，而美國聯準會主席鮑爾就利率發表了鷹派言論，指央行將繼續謹慎行事，但如有必要，會毫不猶豫地進一步收緊政策。

此次拍賣的中標殖利率明顯高於預期，再次引發人們擔憂華爾街有否能力吸收美國政府發行的所有新債。一小時後，鮑爾表示，為遏制通膨，如有必要，聯準會將毫不猶豫的進一步升息。

鮑爾在國際貨幣基金組織（IMF）華盛頓會議說：「如果進一步收緊政策變得合適，我們會毫不猶豫這樣做。不過，聯準會將繼續謹慎行事，既要防止被幾個月的良好數據誤導，又要應對緊縮過度帶來的風險。」他表示，政策制定者致力於確保利率高到足以使通膨回到2%的目標，但「還不確信我們已經實現了這樣的立場」。

鮑爾發言的基調再度說明決策者不準備宣布緊縮行動已結束，儘管金融市場和許多經濟學家認為升息告終。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli在給客戶的報告中寫道，「我們仍然認為聯準會已完成升息，但今天的演講應起到提示作用，即他們必須保持鷹派論調，直到通膨出現進一步改善。」

美國公債利率全面大幅上升，30年期公債殖利率在拍賣後不久一度上漲22個基點，短期利率升至盤中高點，2年期一度上漲近10個基點。除美國公債跌勢進一步擴大外，市場將對押注聯準會首次降息25個基點的時間。從明年6月延後到7月。

美國財政部發行240億美元30年期公債的中標殖利率報4.769%，較美東時間下午1點投標截止時的發行前交易水準高出逾5個基點，彭博匯編數據顯示，過去10年，30年期公債拍賣超出至少5個基點的只出現過一次。

Toloui資本管理公司創辦人Spencer Hakimian表示，需求不足可能意味長期政府債券存有供應過剩問題，「這些債券的吸收似乎存在嚴重問題，尤其是長端」。

鮑爾表示，目前尚不清楚，透過供給面的改善，未來抗通膨能取得多大進展。對於將來，他說，「在降低通膨方面取得的進展可能更大一部分是來自抑制總需求成長的緊縮貨幣政策」。

鮑爾還建議聯準會2024年開始對其政策框架再度進行評估。他2020年曾宣布進行改革。他說：「我們會考慮的問題，包括在疫前時代導致低利率的經濟結構特徵會持續到何種程度。隨時間推移，我們將繼續吸取過去幾年的經驗，以及這可能對貨幣政策產生怎樣的影響。」