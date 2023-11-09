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軟銀願景基金上季再虧17億美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
軟體銀行（SoftBank）集團的願景基金上季持續虧損。 路透
軟體銀行（SoftBank）集團的願景基金上季持續虧損。 路透

日本軟體銀行（SoftBank）集團的願景基金（Vision Fund）上季仍繼續虧損2,589億日圓（17億美元），遠少於一年前的1.02兆日圓，但投資人想知道的是投資人工智慧（AI）領域的細節。

由於願景基金還在燒錢，軟銀集團上季意外淨損9,311億日圓，遠不如分析師預估的淨利2,034億日圓。該公司去年同期因為出售阿里巴巴持股，獲利3.03兆日圓。

軟銀過去兩年已大虧530億美元。現在努力嘗試重新站穩腳跟，先前安謀（Arm）首次公開發行股票（IPO），給予軟銀再起的動能。

軟銀集團創辦人孫正義今年已在自動化技術布局多項新投資，特別是放在運輸和物流，包括投資自駕卡車新創公司Stack，和Symbotic共組AI倉儲合資公司、跟進投資願景基金的資產組合、以及投資導航軟體高Mapbox。

軟銀願景基金2017年來已投資數十億美元於還不賺錢的新創公司，推升世界各地新創公司的投資估值，直到北京當局2020年壓制中國大陸科技大咖，之後美國聯準會（Fed）去年又激進升息。軟銀花了幾個月減記虧損、限制新投資，以緩衝過去兩季的損失。

軟銀集團 投資人

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