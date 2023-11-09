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全球最大移民來源 印度連續第二年超越中國大陸

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國2022年接納104萬移民。 路透
美國2022年接納104萬移民。 路透

日經新聞報導，在新冠肺炎疫情終於過去後，全球大量移民回到創紀錄水準，去年在經濟合作發展組織（OECD）會員國尋求永久居留的人數，達到史上最高的610萬人，印度在2020年和2021年都超越中國大陸，成為最大移民來源。

2022年OECD 38個已開發國家的新永久居民比2021年增加26%，也比新冠疫情前的2019年增長14%。美國是最大的目的地，迎接104萬名移民。德國以64萬人居次，第三到五名分別是英國（52萬人）、西班牙（47萬）及加拿大（43萬人）。

這群移民中，40%是已取得永久居留權人士的家族成員、或和其他抵達但也尋求永久居留者。雖然為了找工作而移民的人數只占約20%，但年增36%。

根據最新可取得的2021年資料，印度超過40萬公民前往OECD國家，是移民最大來源國，中國大陸以28萬人居次，之後分別是羅馬尼亞的21萬人、烏克蘭的18萬人。印度2020年就取代中國成為最大移民來源國，但2021年領先幅度更為擴大。

OECD國際移民部門資深政策分析師查洛夫（Jonathan Chaloff）指出，永久移民成長主要有三大驅力，首先是移民的受理程序更平順，未再因為各國在疫情期間關閉領事事務而卡住；第二是多數OECD國家疫後都遭遇勞工短缺，使工作移民急速增加；第三是政策改變，加拿大、澳洲和英國等好幾個OECD關鍵會員國都大幅調整政策，接受更多的海外工作者。

OECD預期，今年及之後的永久移民將繼續成長。查洛夫提到這項預測背後的人口變遷，「多數OECD國家的年輕群群減少，創造了對特定類型勞工的需求」，只要OECD國家持續歡迎更多移民，「你鷹會看到這些高數量的永久移民」。

去年的短期居留移民也增加77%至240多萬人，包括季節性的農業勞工、假期購物季臨時工等，美國、澳洲和加拿大都接納許多這類移民，日本也因實習訓練機會充足而名列前茅。

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