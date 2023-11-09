蘋果Swift學生挑戰賽 2024年增設傑出獲獎者類別
蘋果公司舉辦的Swift Student Challenge挑戰賽，為全球上千萬名學生提供展現創造力的機會，蘋果今天在官網宣布，下一場挑戰賽將於2024年2月開始，並增設一項包含50個名額的「傑出獲獎者」類別，獎勵交出優秀作品的參賽者。
Swift程式語言由蘋果創造，為打造iOS、Mac、Apple TV與Apple Watch的App開發者提供更高的自由度。蘋果的Swift Playgrounds App是為了學習者而設計，能帶領他們從寫下第一行程式開始，一直到使用Swift打造出第一款App。
蘋果全球開發者關係與教育暨企業營銷副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）表示，學生們渴望學習程式設計技能來解決所關心的挑戰，無論是寫一款App來幫助同儕識別心理健康資源，或幫助校園永續發展。
普萊斯考特說，蘋果正在為學生和教育者提供新的程式編輯資源，與社群合作夥伴一同致力於Swift程式設計，並提前公開2024年Swift Student Challenge時程資訊。
學生將受邀在2024年2月為期3週的時間內，於SwiftStudent Challenge提交作品。明年夏天，350名總獲獎者中的50名傑出獲獎者，將受邀前往位於美國加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果總部，獲得與蘋果團隊交流的機會。
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