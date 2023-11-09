迪士尼上季獲利優於預期並再拚撙節 盤後股價上漲

迪士尼（Walt Disney）周三公布上季獲利優於市場所料，同時宣布更宏大的減支計畫，要大幅縮減線上影視業務的虧損。

迪士尼股價在盤後交易上漲1.6%，至85.84美元。

迪士尼周三公布9月30日止一季的財報時表示，正尋求實現一年75億美元的成本效益，高於今年初所設定55億美元的目標。

迪士尼表示，2019年底推出Disney+以來，一直虧損的線上影視事業在縮減虧損方面已有進展。由於價格調漲與廣告收入增加，這個含Hulu和ESPN+的業務在內的事業上季虧損3.87億美元，較去年同期虧損14.7億美元有所縮減。

過去四年來，迪士尼線上影視部門（即直接面對消費者的事業）虧損近110億美元。迪士尼周三重申明年9月將轉虧為盈。

其他亮點還包括迪士尼的體驗(Experiences)事業，這個事業包括主題公園、郵輪、家庭探險旅遊指南業務和商品授權。這事業營業淨利較去年同期成長31%，達到17.6億美元。上海、香港迪士尼樂園以及迪士尼樂園度假村入園人數增加，以及郵輪業務也增長，抵銷佛州迪士尼世界度假區(Walt Disney World)業績的頹勢。

這個才剛度過成年100周年的娛樂業巨頭上季營收為212億美元，略低於FactSet調查的分析師原先預估的214億美元。不計特別項目的每股獲利為82美分，比華爾街的預期高出11美分。

迪士尼Disney+新增690萬「核心」用戶（北美、歐洲和亞洲但不包括印度的用戶），是分析師原先預估的兩倍有餘多。

迪士尼執行長艾格發布新聞稿說，「這一季業績反映我們在過去一年中取得的重大進展，固然我們仍有工作要做，但這些努力使我們能夠走出這段整飭期，重新建構我們的業務。」